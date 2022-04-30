他家裡挖出「1張神卡」！釣一票80年代落淚：讀國小必備
現代人手一支手機，隨時都可和家人、朋友通電話，但在過去手機還不普及的年代，大多數人都是使用家裡電話及公共電話在聯絡，近日就有網友曬出以前收藏的電話卡，貼文一出立即釣出80年代以上的網友懷念直呼：「噢噢噢小時候的回憶！」
該名網友25日在Dcard中貼文，他以「公用電話的電話卡」為題，表示在整理房間時挖到過去的收藏，由於中學時期是軍事迷，因此擁有活動紀念款的電話卡，原PO曬出開箱照片，只見整包打開是排列整齊的6張電話卡，卡面看起來相當復古，背面則是有能使用公共電話的晶片，這也讓他好奇問：「有經歷過電話卡的年代嗎？ 或是更早期是磁條電話卡的年代呢？」
貼文一出，不少網友直言，「沒有，只有看過投幣式公用電話了」、「都沒用過呢哈哈哈哈」、「超酷的欸！我都沒看過電話卡」、「我只有看過但沒用過，家裡有爸爸收藏的電話卡一疊」、「20歲從來沒用過公共電話」。
不過，此文卻釣出一大票80年代以上的網友懷念直呼，「噢噢噢小時候的回憶」、「以前國小的時候都要帶一張電話卡備用，防止突然有事要用公用電話打給媽媽，懷念耶⋯」、「我國小本來都是投1元，後來出了電話卡，阿公就有買給我們，忘了帶東西打回家求救用的」、「我也有！是必須品，小時候忘記帶作業或是簽名都要打電話啊～」、「有！以前小學參加營隊的時候，那邊有公共電話，晚上要報平安，大家都拿著電話卡在排隊」。（編輯：賴禹妡）