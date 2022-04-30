吃熱炒必點哪道菜？冠軍跌破眼鏡 網公開「熱炒三本柱」
有些菜就是要去熱炒店吃才對味，經過大火快炒的台式菜餚，味道跟家裡煮出來的就是不一樣。熱炒店不只鍋子大、瓦斯爐火力也大，食材下鍋高溫爆香，翻炒一下很快就熟，像是蔥爆牛肉、鐵板羊肉，自己煮總少了一股鑊氣，這時若再加上一口冰涼順口的啤酒，簡直解百憂。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤，分析近三個月內熱炒的網路聲量表現，盤點網友最關注的10大熱炒菜色。
最受網友熱議的熱炒菜色中，「炒高麗菜」的聲勢最高、奪下第一名，炒空心菜、炒水蓮也依序分居第三、四名，這類炒蔬菜在熱炒店都很受歡迎，網友們更稱炒高麗菜是去熱炒店「必點不踩雷」的最佳選擇，不少人大讚：「只有餐廳、熱炒店剛炒好的高麗菜才是好吃的」、「炒高麗菜甘甜，會一口接接一口」。
較令人意外的是「生魚片」網路聲量竟奪下第2名，進一步分析，屬於冷盤類的生魚片之所以大受歡迎，主要是不少熱炒店都是靠著生魚片新鮮便宜而聲名大噪，而且在熱炒店點生魚片相對便宜一些，一盤150元解解嘴饞，故成為必點菜色之一。
除此之外，沙茶牛肉、三杯雞及鹹豬肉等經典菜色，因為口味偏重、很適合下酒，也成為熱門的快炒料理，網友們力薦：「熱炒就是沙茶牛肉、炒鹹豬肉、客家小炒必點」。喜歡吃甜甜的則會選鳳梨蝦球，這道菜平時家裡不會煮、一般餐廳也少出現，遂成為熱炒店人氣菜色之一。
觀察熱炒店的人氣飲料，啤酒還是配菜首選，相關討論包括：「快炒店不喝啤酒去幹嘛」、「吃熱炒就開仕高利達、蘇格登這類順口的威士忌」，而且吃熱炒搭配酒精飲料，一下子就能炒熱餐桌上的氣氛。
那不喝酒的民眾去熱炒店都喝什麼？碳酸飲料及果汁的人氣緊追在後，對於不能喝酒的民眾來說，蘋果西打、芭樂汁最常被提到，還有人直言熱炒店的三本柱是「蘋果西打、黑松沙士、開喜烏龍茶」。