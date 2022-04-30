汪小菲直播帶貨翻車？吃自家水煮牛肉　竟連跑4次廁所

大S和具俊曄閃婚後同框，開心品嘗米其林美食，前夫汪小菲則放下富二代身段，為經營餐廳變身廚師，在抖音平台成了帶貨直播主，不熟悉推銷的他，擔任最敬業的試吃員，品嘗自家餐廳的商品，沒想到卻意外翻車，吃完水煮牛肉時當場肚子痛，上了3、4次廁所，場面有點尷尬。





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▲汪小菲轉型成直播帶貨主。（圖／汪小菲抖音）

汪小菲在抖音平台上傳數支影片，身為管理者的他，決定褪去平日畢挺西裝，換上藍色廚師制服，為網友示範製作家常料理，拿著公司生產的料理包煮菜，雖然手法不太熟練，但看見他認真做菜的模樣，圈了不少粉，網友猛誇他是有上進心的好男人。





不過，或許工作太認真，汪小菲品嘗多道川菜，最近一次直播卻翻了車，吃了口味較辣的四川水煮牛肉，顧不得直播間2萬多名觀眾，直接跑進廁所解放，全程還不只一次，讓觀眾忍不住質疑，汪小菲推薦的是否為劣質商品，他盡力解釋不是水煮牛肉鬧肚子，而是昨晚睡覺著涼了，感冒了肚子不舒服，和直播間的水煮牛肉無關。





▲主持人介紹產品時，汪小菲（右）肚子痛忍不住去上廁所。（圖／汪小菲抖音）

汪小菲解釋，不可能向粉絲推薦劣質產品，那樣的話自己也賠不起，還會把人設弄垮了，主張平台規定是假一賠九，「如果這個水煮牛肉真的過期了，或者產品品質有問題，我會按照原價的9倍退給你們，大家放心去買，我肚子疼，純屬是巧合！」他還強調沒賺錢，以優惠價賣給大眾，不會砸自己招牌。



