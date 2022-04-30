5月星座「運勢排行榜」出爐！這位爽奪冠　事業一飛沖天

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工作當心小人，情感創造旅行
獅子座本月職場運勢，最近工作上容易會碰到一些想要跟你競爭的人，你需要很小心且在與人對話時千萬不要說別人的是非，免得這些字眼被拿來當作權力鬥爭的一些話語，近期只要作好自己份內的事不要與人衝突這樣就是一件好事，另外想變動工作的朋友，可以多留意一些外商公司或者公司有跟國外合作類型的工作，這些對你來說都是往上發展的好機會。
情感方面，因為相處太久有些老夫老妻的情況，兩人有點沒新鮮感需要創造一些小旅行讓彼此感情增溫。
在金錢方面最近花錢慾望有點強需要節制一些，不然容易收到帳單會有哭泣的感覺。
第11名金牛座：
工作不斷繁忙，情感放下自我
金牛座本月職場運勢，最近工作繁忙會讓你覺的稍微有吃不消的感覺，雖然大家都滿看好你的能力，但也不能因為這樣什麼工作都接，還是要顧到工作品質，跟自己的身體健康，把自己優先顧好才能把事情作的圓滿，要留意不要操壞了自己的身體要注意休息與飲食平衡。
情感方面有情人者最近容易會為了一些小事不愉快，太有自己的主見反而容易忽略對方的心聲要特別注意，單身的金牛朋友們，你們總是後知後覺的情況，其實身邊已經有人對你有意思，快點睜大眼晴瞧瞧這些人。
金錢方面容易會對投資有些迷失，還是要選保守的標的物進行，不要被其他奇怪的消息給迷惑了。
第10名雙子座：
工作壓力變大，情感不宜告白
雙子座本月職場運勢，最近工作壓力感覺有點大，職場上的人員有些人負面情緒影響你工作的心情，這些人又不得不來往，所以近期去工作會有點不開心，其實多轉換心情學習一些新事物也許會對你有幫助，另外可以多開發一些新技能，讓你之後在工作上的選擇性可以更多。
在情感方面有情人的雙子朋友們，最近另一半覺的你有點難相處也有點情緒化，你如果心情不好不要遷怒另一伴會讓對方覺得不舒服，單身的朋友們你們容易有三心二意的情況，在心思還沒確定前不要隨便告白，免得反反覆覆也讓人心煩。
財運方面，有一些偏財運可以試試看刮刮樂也許會有不錯的小驚喜。
第9名天蠍座：
工作力不從心，情感避免吵架
天蠍座本月職場運勢，工作上會有一點力不從心的感覺，其實這是你對這份工作有些倦怠，你需要多安排一些其它活動的方式來協調你的身心，不然這樣下去你會有很容易想換工作的想法，但其實現在需要的是不動對你比較好，只要給自己一些休息時間調整一下就可恢復往日水準。
情感方面有情人者容易會對另一伴有不信任的感覺，也許最近對方的桃花很好讓你有點擔心，但也不要因為這樣吵架太多以免傷了和氣，單身的朋友你們需要多點交友的新機會，若是只跟老朋友混在一起這樣開發不了新對象，另外改變造型也許對你也會有幫助。金錢方面，對於投資理財有興趣，但不要聽信別人的說法而亂投資。
第8名射手座：
工作溝通不良，情感耐心相處
射手座本月職場運勢，工作上與同事關係近期在言論上有些溝通不良的問題，雙方雖然對工作上的事都有自己的想法，但在態度上的應對不要覺的對方是針對你，有了防備之心反而會變的很難相處，多一點理解他們人的處境也許對你也會比較好作事。
在情感方面有情人者容易會與另一伴不愉快，吵的大部份是態度的問題，雙方需要耐心的相處不要隨便踩對方的地雷，單身者你們是很容易引起人家興趣的人，也因為這樣你發展的機會多多，但還是要多相處慎選對象，不要三分鐘熱度。
在金錢方面需要好好的控管理財，不要隨意的花費讓自己有金錢的壓力。
第7名魔羯座：
工作專心不足，情感耐心交流
魔羯座本月職場運勢，最近工作上容易會有不專心的情況，因為家裡有些事發生會讓你有心神不寧的感覺，先安頓好家裡的事才能讓你好好在工作上發揮正常，另外最近作事容易會有粗心大意的現象，若是你工作內容會處理到數字金錢這類的事物，一定要再三確認一些細節，這樣才不會出問題。
在情感方面最近兩人容易為了一些價值觀的事物不愉快，兩人需要耐心的交流達成共識才不會影響未來的感情發展，單身的朋友們，容易對自身條件會沒有信心，所以你們在找對象時還是要對自己有信心一點才是。
金錢方面你們需要耐心應對任何事物，不要隨便的花費造成心裡的負擔。
第6名水瓶座：
工作有些失落，情感自信不足
水瓶座本月職場運勢，最近在工作上有點失落會覺得自己的工作能力是否有不足的地方，也許是因為上司主管某些言語讓你對自己不肯定，但不要失意太久，去學習一些新的事物，或與人多交流一些工作上的心得也許會有一些新的啟發對你也會有幫助。
在情感方面有情人者最近很需要另一伴的溫暖，你們需要多支持對方這樣生活才有動力，單身的朋友們近期因為你對自己自信不足，這也會讓你在感情的市場較為被動，多認識一些新朋友你會發現有人是欣賞你的。
財運方面，最近偏財運好，可以研究投資理財，但要保守為主不要太過貪心的操作股票。
第5名處女座：
工作理念不合，情感不宜計較
處女座本月職場運勢，最近與工作上的合作夥伴會有一些理念不合的感覺，雙方需要耐心的溝通不要太快否決彼此的想法，這樣反而容易會錯過一些學習成長的好機會，另外這個月可以多找一些課程來進修學習，這對你的職場幫助會有加分效果，另外在學習的環境裡也會認識一些對你有幫助的人脈，可以多多留意。
在情感方面有情人者，容易對另一伴有斤斤計較的感覺，雖然你說的話有時很有道理但態度卻會讓另一伴感到受傷，溫和一點對彼此都好，單身的處女朋友們，你們對於想要的對象有點嚴格還是放寬點會比較好。
金錢方面需多點控制才行，不然容易會花太多得不償失。
第4名牡羊座：
工作感到煩心，情感多加關心
牡羊座本月職場運勢，最近容易會因為工作上的事感到煩心，你的工作能力不錯，但有時因為你太強了，大家都想要找你作事，導致你自己的排程容易被打斷的情況，你需要說明自己的立場不要被他人影響，這樣才可以好好完成自身的工作，另外想變動工作的牡羊們會有人介紹好工作可多把握。
在情感方面有情人者容易因為工作忙而影響與另一伴的感情，還是要多關心對方才不會有不愉快的抗議聲，單身的朋友們，你們在別人眼中是個認真工作的人，所以也很容易會有人欣賞你們，如果你想發展新感情多多留意最近關心你的人。
財運方面容易會有衝動消費的現象要多多控制自己行為。
第3名巨蟹座：
工作打好關係，情感冷落對方
巨蟹座本月職場運勢，最近工作上很有上司的緣分，他們對你的工作能力表現很印象深刻，若是你想要往上爬的人最近可是要跟主管們打好關係，他們若是想要提拔人第一個會想到你，當然你的所作所為也一定要往正面的形象經營，若是負面形象對方可能就很難幫你說話了。
情感方面有情人者最近容易冷落另一伴的感覺，因為工作太過繁忙會忘記要關心情人，還是要每天都有個關心電話訊息讓對方覺的你在乎他，單身的朋友們，你們容易對前任念念不忘，這樣會阻礙你發展新的桃花要留意。
金錢方面，你投資的方面目前很正確好好維持，不要隨意更改正面的投資方向。
第2名天秤座：
工作機會變多，情感適合旅行
天秤座本月職場運勢，最近你的工作機會很多，若是想變動工作的朋友們，這個月是很適合多看一些不同機會的時段，另外你也有可能被介紹，你需準備好自己的狀態作應對才不會影響自己的表現，另外在工作上主管也會特別的關心你，所以你與他們的關係也要相處好才是。
在情感方面因為最近兩人都很繁忙，相處的時間很少或有點沒有品質，兩人需多創造一些小旅行讓彼此的心回溫一下，單身的朋友們你們需要耐心等待有緣人，雖然欣賞你的人很多但心動的很少，還是優先把自己照顧好再說。
金錢方面你最近容易會對喜愛的事物，花太多錢還是要節制一下才行。
第1名雙魚座：
工作發揮表現，情感熱度增加
雙魚座本月職場運勢，最近吉星群體在你的命宮發揮，會讓你在工作上的能見度增加許多，你也要趁這波運勢多發揮你的工作上的表現，讓上司同事都對你有印象，這樣之後有好處容易第一個想到你，最近想變動工作的雙魚朋友們，也很適合挑戰一些你沒作過但想嘗試的工作，也許你的好運會得到一些不錯的機會可以試試。
在情感方面與另一伴感情加溫，雖然偶而會有些不愉快但兩人和好的速度很快，無傷大雅，單身的朋友們你們需要多點耐心等待有緣人，就算你碰到欣賞的人也不要太過熱情的嚇到對方。
金錢方面最近物慾很強很容易花大錢要注意。（編輯：賴禹妡）
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