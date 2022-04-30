女「每晚被當魚翻3次」提分！結局尷尬了 男方發文回擊
一名馬來西亞的女網友，日前不滿的發文抱怨前男友，稱男方性需求旺盛，每晚都把自己當魚翻來翻去，求歡至少二至三次，讓她隔天上班都在打嗑睡，最終受不了提出分手，貼文引發討論。沒想到前男友竟也看到貼文，出聲反擊「明明就是妳誘惑我」。
女網友先於臉書社團「Tantan Confessions Malaysia」匿名分享，前男友對於性愛需求大，早晚都要來一次，體力好到讓她不堪負荷，無奈表示「他可以是個打樁機，但是我不是塊田阿」。
女網友進一步抱怨，男方每晚都把自己當條魚「上下左右」狂翻，導致她隔天上班沒有精神。「雖然他很專一而且很照顧我，什麼都依我，可以說是個好男人，但是我接受不了每天都要兩三發。交往六個月果斷分手」
此文引發網友熱烈討論，但沒多久疑似前男友出聲回擊了，在社團PO文表示，「我知道是妳寫的，為什麼分手後，妳還在我的妹妹，和她的閨蜜面前，講我把妳當條魚翻來翻去…又把妳每天要兩三餐變成我要，弄到全部親戚朋友都知道，現在我被全家人笑。」
男方抱怨，「為什麼明明一開始是妳撩我的，怎麼後來就成了妳在滿足，我愛打撲克（性愛之意）的需求？」，高潮迭起的劇情發展，又引發網友熱烈討論，不過該社團為匿名發文，實際是否為本人還有待商確。（編輯：鍾怡婷）