解封後想去哪旅遊？「這2國」最多人推：好玩景色又美
新冠肺炎已被列為第五類法定傳染病逾兩年，大大改變全球民眾的生活型態，許多過去認為可以想做就做的事也受到限制，尤其對熱愛旅遊的台灣人來說，出國觀光似乎已經變成有點遙不可及的夢想。不過就有一名網友好奇，如果能順利解封，大家最想去哪個國家旅遊？立刻引起熱烈討論。
原PO在《PTT》以標題「解封了最最想去哪一國家玩耍」發文，表示如果明年能夠解封出國旅行，自己最想去「巴拉望、日本、瑞士、紐西蘭南島」這四個國家觀光，同時也很懷念2019年疫情爆發前可以自由坐飛機無任何限制的日子，同時問「好奇明年能出國，大家最想去哪一國玩耍呢？」
貼文一曝光，網友們紛紛熱烈回應，其中最多人點名日本以及土耳其：「日本」、「日本吧，匯率變低進場換一些，要有地方花一下」、「日本啊～飛什什麼的」、「日本，好玩有禮貌 食物好吃」、「土耳其，聽說很美」、「我也想去伊斯坦堡」、「土耳其讚讚」、「土耳其非常美」。
還有網友提到：「美東跟北歐」、「挪威，完成我的北歐制覇成就」、「中非吧，其他都多多少少去過了」、「義大利」、「日本、捷奧匈、不然去澳門也好…」、「泰國，懷念阿」、「馬爾地夫阿…」，另外也有人表示：「只要能出遊～哪裡都好」、「國外都想去」、「能出去哪裡都好」。（編輯：陳珮瑜）
※【NOWnews 今日新聞
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