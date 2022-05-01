超神準占卜！5月能獲得好運？選「這張牌」秒從谷底翻身

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Ｂ、綠葉精靈
Ｃ、雨傘精靈
Ｄ、冰雪精靈
答案Ａ、小花精靈
5月開始，你的職場運勢明顯轉好，之前卡關的企劃丶難纏的客戶丶或是眼紅你而找碴的同事等都順利地被擺平，讓你事情越做越順，整個人都清淨了不少。這也讓你工作效率大幅增加，很快就能完成領導指派的任務作業，讓同事都對你刮目相看。另外5月你也有望升官升職，或是賺進一筆可觀的財富，讓你社經地位提高不少，可期待平步青雲的大好運。
答案Ｂ、綠葉精靈
5月開始，你的煩惱都可煙消雲散，特別是婚姻，或是與人的合作丶合夥關係都是明顯轉好。你與伴侶丶合作夥伴丶同事等的溝通丶交流更順利，幾乎沒有誤會或爭執發生；愛情自然是順遂甜蜜，事業方面也是按部就班地照計劃進行，若有考慮婚姻丶或是工作轉型的話，此時就是你的大好機會！另外目前有官司纏身者也可放下心了，5月你將能順利解決這場訴訟。
答案Ｃ、雨傘精靈
5月開始，你終於能好好喘口氣了，你的好運降臨在愛情丶與親密的人之間，過去你與對象丶家人丶閨蜜的爭吵誤會都順利消弭，感情反而因此升溫丶更加甜蜜。而單身者有望遇到一個魅力型的成熟大叔，他與你心靈相當契合丶也對你深情溫柔，讓你很快就陷入他的追求中無法自拔。另外5月你也有絕佳的偏財運，此時可以試試保守丶穩定型的投資，你很容易就能收獲成果。
答案Ｄ、冰雪精靈
5月開始，你終於能從谷底翻身！你的整體運，不管是生活丶愛情丶事業丶財運，甚至是情緒丶健康都大幅轉好，不再覺得做什麽都卡卡不順，運勢有如撥雲見日。且進入5月，你學習力激增，不只學得快丶還能靈活運用，這對於職場新鮮人丶剛換職位者丶考照丶學生等最為有利，好好把握這波能量，你很快就能達到心中理想的目標！（編輯：賴禹妡）
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