7-11店員結帳「多送1法寶」！機車族一收全怕爆：99%毀了
台灣超商林立，其中又以7-11、全家、萊爾富和OK便利商店稱作「四大超商」，而每間架上皆會販賣多樣微波食品，供忙碌的現代人可快速享用美食。不過，就有網友至7-11消費時，店員結帳後多送他1法寶，但機車族一看全怕爆直呼「99%出事！」
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上發文，崩潰指出「我真的很怕711的提網，都說要買袋子了」，緊接著曬出幾張照片，從畫面中可見，原PO於超商購買微波食品後，店員便利用不織布提袋為其打包好。但尷尬的是，他將其掛在機車上後，卻在騎車途中漏出不少醬汁，讓他相當頭疼，更強調以後絕對要加購塑膠袋。
照片一曝光，隨即引起不少機車族有感而發，「你的是在腳踏墊還好清理，我曾放過機車蓋裡，醬汁流灑得裡面都是，超難清」、「外送送這個最慘，到客人手上整個都毀了」、「我有一次是用咖啡的提網，結果提到家門口提網一邊斷掉，咖啡整杯掉在地上，從此不用提網提咖啡」、「微波都會有切開缺口，所以東西沒放好就容易撒出來」、「99%流湯」。
但也有過來人建議，「自己自備袋子阿環保一點，我連提網拿了一次後都重複再利用自己帶去」、「之前有相同經驗，以後我都會自備袋子」；甚至還有人緩頰「不是提網的錯，是封膜的問題好嗎？正常微波不會爆開，用提網也不會溢出來」、「提網其實蠻好用的，是封膜有時候微波會爆開，或者是湯品需要割洞才會漏出來」。（編輯：陳雅雲）