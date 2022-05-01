簡單數學「23+37」小一女狂答錯！原因媽想哭：怎麼解釋
簡單的數學加減題目，相信對於許多人來說都相當拿手！不過，就有一名媽媽表示，自家小一女兒面對「23+37＝？」這道題目時，無法輕易解出正解，原因曝光後，也引來網友們笑翻直呼「很認真的孩子！」
有位媽媽於臉書社團《爆怨公社》上分享，表示近日去接就讀小一的女兒放學，當她詢問女兒「數學考得怎麼樣」時，女兒卻差點哭出來，還向她哭訴「媽媽...我有一題不會寫...」。而她一問之下，發現竟是解不開「23+37」這道數學題。
不僅如此，女兒還解釋無法答出的原因，無辜表示「我手指頭不夠數，腳穿了襪子數不到...」，讓她頭上瞬間狂冒三條線，無奈感嘆「孩子我要怎麼跟妳解釋，就算妳襪子脫了，媽媽也沒有生60根指頭給妳呢....現在的孩子功課好難教」。
故事曝光後，至今已有超過2千多人按讚，不少網友紛紛笑翻留言，「只好準備一包1元零錢給她算了……這應該不算作弊吧」、「沒事！沒事！下次抓一把綠豆給他⋯這樣就夠數了！」、「才1題不會寫已經很棒了」、「很認真的孩子，一百分！」
其中還有行家分享教法，「認真回答，分20＋3 30＋7，就很好理解了」、「我孩子的老師是教他們先熟練個位數加法，然後再推廣到十位數加法」、「用直式其實就夠用了...」、「教他~23+37=(20+30)+(7+3)=60，先算整數，個位數的指頭就夠了」。（編輯：陳雅雲）