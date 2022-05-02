台鐵「最硬單位」曝光！慘遇51罷工被罵：連火車都不會開
台鐵工會日前因為和交通部協商後達不成共識，才選擇在「51勞動節」這天罷工，讓社會再度重視起台鐵員工的重要性。對此，一名網友就分享，他鄰居是台鐵最硬的單位「道班工」，明明工作十分重要，卻被人罵說「連火車都不會開」而感到無奈。
臉書社團「爆怨2公社」，26日一名網友PO文分享，他的鄰居是台鐵最硬、最苦力的單位，鐵路道班「道班工」，主要負責路線的維護，無奈卻在勞動節台鐵罷工事件前幾天，被其他住戶詢問「5/1台鐵有沒有要開火車？」。
而鄰居只能回答「我不知道，我在台鐵是修路的，不是開車的」，怎料，卻還引來罵聲「在台鐵上班幾年了，怎麼連火車都不會開啊…」，讓鄰居感到些許無奈「我是修路的阿，負責路線維護，什麼鐵軌維修，清除入侵路線的雜草樹木而已，開火車跟我沒關係啊…」。也讓原PO聽完後忍不住抱冤「是有多少人認為只要進台鐵就是一定要學會開火車啊？」
貼文曝光後，大家紛紛感嘆「永遠不要讓你的鄰居知道你的工作是什麼」、「在機場上班的人一定要會開飛機」、「還有人會以為台鐵年終有40個月的」、「更有人以為台鐵還是終生俸」、「難道在捷運公司上班就一定是開捷運？他是講話不經過大腦？」、「就跟在竹科上班=在台積上班一樣意思」、「就跟走資訊的也要會修電腦跟滑鼠一樣道理」、「無知的人太多了」。（編輯：詹鎰睿）