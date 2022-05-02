COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

高鐵超快又夯「台鐵怎生存」？內行抖3優勢：不只便當強

▲台鐵在台灣歷史已經非常悠久，至今仍然是許多人往返通勤的重要大眾運輸工具。（圖／台鐵提供）
▲台鐵在台灣歷史已經非常悠久，至今仍然是許多人往返通勤的重要大眾運輸工具。（圖／台鐵提供）

編輯中心/綜合報導

2022-05-02 10:32:08

台灣鐵路工會抗議公司化未經充分協商，發起五一不加班行動，因此勞動節連假台鐵表定列車停駛，交通部為此協調增開12條「類火車」客運路線，掀起話題討論度。近日，就有網友表示「勞動節台鐵停駛一堆列車，結果整天過去也沒看到有人崩潰，請問台鐵是不是沒必要存在了？」貼文引發廣大迴響。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在PTT貼文指出「今天台鐵司機們不加班行動，結果許多台鐵列車停駛，但是一天過去之後，發現台灣人也沒有因此崩潰，大家還是平安過了一天，這樣是不是其實證明，台灣沒有台鐵也沒有差，台鐵是不是直接轉為專賣便當就好了？」

▲台鐵工會「五一勞動節不加班」，台鐵5月1日表定列車已全部停駛，盤點人力後，臨時機動開行18列次區間（快）車，但一早仍有民眾撲空。（圖／攝影記者王嘉鴻攝，2022.5.1）
▲台鐵工會「五一勞動節不加班」，台鐵5月1日表定列車已全部停駛，交通部為此協調增開12條「類火車」客運路線。（圖／攝影記者王嘉鴻攝，2022.5.1）
貼文一出，網友紛紛回應「那是因為已經提前預告很久了好嗎？....突然停駛你看會不會出事」、「那是因為已經預告很久了.....正常人早就已經想好替代方案了吧」、「因為不是上班上學日，一堆通勤的都放假好嗎」、「信不信停駛一個禮拜，台灣人直接崩潰＝＝」、「是工會有提前預告，不然突然的話肯定很崩潰」。

而也有網友提及台鐵的存活關鍵優勢「高鐵一堆地方到不了，快也贏不了台鐵」、「花東地區的人有高鐵搭嗎？他們只能選台鐵啊」、「對大城市之間往返來說本來沒有一定要台鐵，但是往返鄉鎮這類的，台鐵勢必要存在」、「台鐵往返鄉鎮方便，票價比高鐵便宜這麼多」；也有人回文透露「如果只是單一跨縣市就一定會搭台鐵啊，比如說從高雄到台南，誰會搭高鐵去，台鐵分站更細一直以來都是優勢」。

綜合網友意見，不少人認為台鐵雖然沒有高鐵速度那麼快，但仍舊能夠存活的關鍵在於「東部線重要往返交通工具」、「分站相對高鐵仔細非常多」以及「票價便宜」，如果以南部地區跨縣市的區域來看，從高雄搭乘台鐵到台南火車站可直接進入市區，但若搭乘高鐵，雖速度快上不少，但台南高鐵站距離市區還有一大段路，不僅票價較貴，還必須轉乘車輛或搭計程車才能進入市區，未必比較方便。（編輯：張嘉哲）

《來吧！營業中》炎亞綸崩潰！台灣餐廳SOP曝　店員認了

LINE「免費神功能」消失了！用戶抓包愣住：實在有點可惜

台灣「隱藏汽水一哥」挖出！9年前夯爆全台　眾低調喝爆

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀