高鐵超快又夯「台鐵怎生存」？內行抖3優勢：不只便當強

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貼文一出，網友紛紛回應「那是因為已經提前預告很久了好嗎？....突然停駛你看會不會出事」、「那是因為已經預告很久了.....正常人早就已經想好替代方案了吧」、「因為不是上班上學日，一堆通勤的都放假好嗎」、「信不信停駛一個禮拜，台灣人直接崩潰＝＝」、「是工會有提前預告，不然突然的話肯定很崩潰」。
而也有網友提及台鐵的存活關鍵優勢「高鐵一堆地方到不了，快也贏不了台鐵」、「花東地區的人有高鐵搭嗎？他們只能選台鐵啊」、「對大城市之間往返來說本來沒有一定要台鐵，但是往返鄉鎮這類的，台鐵勢必要存在」、「台鐵往返鄉鎮方便，票價比高鐵便宜這麼多」；也有人回文透露「如果只是單一跨縣市就一定會搭台鐵啊，比如說從高雄到台南，誰會搭高鐵去，台鐵分站更細一直以來都是優勢」。
綜合網友意見，不少人認為台鐵雖然沒有高鐵速度那麼快，但仍舊能夠存活的關鍵在於「東部線重要往返交通工具」、「分站相對高鐵仔細非常多」以及「票價便宜」，如果以南部地區跨縣市的區域來看，從高雄搭乘台鐵到台南火車站可直接進入市區，但若搭乘高鐵，雖速度快上不少，但台南高鐵站距離市區還有一大段路，不僅票價較貴，還必須轉乘車輛或搭計程車才能進入市區，未必比較方便。（編輯：張嘉哲）