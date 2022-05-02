藥局快篩試劑賣光！「超強公告」爽到隔壁2間店　眾愣爆

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貼文一出，網友紛紛回應「POP文字寫得很好的藥局！」、「老闆是不是走錯行啊，這個POP也太猛了吧」、「超暖心！連隔壁店家都照顧到了！」、「一個公告同時三間店使用，真的是很高效率」、「數位輸出當道的年代，這種純手工技能更顯難能可貴，就像手繪電影看板一樣，這技能應該被傳承保留下去」、「POP字體現在超少看到！老闆還能寫這麼美！超佩服」、「在這個列印輸出新細明體、標楷體的時代！居然還有如此清流的手繪POP」。
不過，也有不少網友傻眼表示「我知道是照顧到隔壁民眾.....但到底是誰跑去隔壁機車行買快篩」、「真的有人跑去機車行買快篩.....」、「修蛋幾勒！7-11快篩我還能理解....機車行是怎麼樣」、「7-11還可以理解，不懂問機車行的人是怎麼想的？好好笑」、「問機車行有沒有賣快篩，我真的笑出來」。
而目前快篩實名制的政策持續推行當中，身分證末碼雙號「2、4、6、8、0」的人為禮拜二、四、六購買；身分證末碼單數「1、3、5、7、9」則為禮拜一、三、五購買；至於禮拜日則是開放全民皆可購賣，如果要購買的民眾可不要搞錯時間了！（編輯：張嘉哲）
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