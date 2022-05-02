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藥局快篩試劑賣光！「超強公告」爽到隔壁2間店　眾愣爆

▲快篩試劑實名制上週上路，不少民眾在政策上路後，按照身分證末碼到藥局排隊購買。（圖／記者周淑萍攝）
▲快篩試劑實名制上週上路，不少民眾在政策上路後，按照身分證末碼到藥局排隊購買。（圖／記者周淑萍攝）

編輯中心/綜合報導

2022-05-02 11:04:00

快篩試劑實名制上週上路，不少民眾按照身分證末碼到藥局排隊購買，不過由於每間店配送的數量有限，因此相對在人潮較多的藥局，經常傳聞民眾撲空的消息。而近日，就有網友分享去藥局買快篩時，發現老闆公告讓他會心一笑，而且也直接照顧到隔壁的兩個店家，掀起一波話題。

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原PO在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「這家藥局從兩年前的實名制口罩，到今日的快篩試劑告示，常常有意想不到的創意驚喜！」只見貼出的照片，藥局用一張紙貼出公告表示「新冠快篩賣完了」；下面則是用紙板寫上「沒有賣實名制快篩！真的啦！←7-11沒賣、機車行沒賣➝，不要去煩人家！」由於字體優美，加上連同鄰居也一起照顧的公告，讓人感到相當新奇。

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▲一間藥局快篩試劑賣光後貼出公告，超美的字體引發討論。（圖/路上觀察學院）
貼文一出，網友紛紛回應「POP文字寫得很好的藥局！」、「老闆是不是走錯行啊，這個POP也太猛了吧」、「超暖心！連隔壁店家都照顧到了！」、「一個公告同時三間店使用，真的是很高效率」、「數位輸出當道的年代，這種純手工技能更顯難能可貴，就像手繪電影看板一樣，這技能應該被傳承保留下去」、「POP字體現在超少看到！老闆還能寫這麼美！超佩服」、「在這個列印輸出新細明體、標楷體的時代！居然還有如此清流的手繪POP」。

不過，也有不少網友傻眼表示「我知道是照顧到隔壁民眾.....但到底是誰跑去隔壁機車行買快篩」、「真的有人跑去機車行買快篩.....」、「修蛋幾勒！7-11快篩我還能理解....機車行是怎麼樣」、「7-11還可以理解，不懂問機車行的人是怎麼想的？好好笑」、「問機車行有沒有賣快篩，我真的笑出來」。

而目前快篩實名制的政策持續推行當中，身分證末碼雙號「2、4、6、8、0」的人為禮拜二、四、六購買；身分證末碼單數「1、3、5、7、9」則為禮拜一、三、五購買；至於禮拜日則是開放全民皆可購賣，如果要購買的民眾可不要搞錯時間了！（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
▲鄭文燦表示，快篩試劑實名制明起上路，桃園市有477所健保藥局參加，需要民眾可持健保卡前往合作藥局購買。（圖／桃園市政府提供）
▲家用快篩實名制實施規則。（圖／指揮中心提供）

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