IKEA抹茶霜淇淋來了！啤酒節7.7折上菜 爽換鯊鯊悠遊卡
IKEA宜家家居近期推出「不限金額」消費集點免費兌換鯊鯊悠遊卡活動，受到消費者熱烈迴響，還加碼隱藏版「這4店」能兌換超萌「跳躍吧鯊魚」磁鐵。5月同步推出首賣期間限定的抹茶霜淇淋，迎接瑞典涼夏啤酒節，最多享7.7折優惠，還有一系列酒香餐點陪大家迎接夏日好好消暑。
物美價廉、商品多元的IKEA，不只是國人熱愛的居家收納首選，賣場餐廳內眾多銅板美食和高CP值的平價餐點，也吸引大家「專程去吃飯」。進入初夏，IKEA宣布期間限定5/1～7/20，首賣「抹茶霜淇淋」與多樣酒香餐點！每次推出新口味都造成話題的IKEA霜淇淋，這次以濃郁抹茶香的綿密口感來攻佔大家的心，還有「抹茶燕麥蛋糕」也不能錯過。另外蛋奶香十足的「卡斯提拉蛋糕」及內餡飽滿雙色混搭的「地瓜QQ球」，也受饕客注意。
不少人炎炎夏日最愛喝上一杯豪爽沁涼的啤酒消暑，IKEA也幫大家備好酒香風味餐點，清爽「啤酒鮮蝦沙拉」、肉香撲鼻的濃郁「厚切紐約客佐波特酒風味醬」及香氣四溢的「白蝦墨魚飯佐白酒醬」，掃去溽暑的悶熱。
還再加碼瑞典超市「涼夏啤酒節」限時特惠，5/1～8/31，全系列啤酒、氣泡酒任選3件8.5折，最多任選6件7.7折優惠！這一波無論鹹食甜點，還是外帶酒水，絕對都是成熟大人系最愛的口味。
而且全新餐點的期間限定時間，正好也是IKEA全新超「集」好禮活動開跑時間，「不限金額」消費集點就能免費兌換鯊鯊悠遊卡、超萌縮小版購物袋，簡直無痛入手啊。