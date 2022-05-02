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IKEA抹茶霜淇淋來了！啤酒節7.7折上菜　爽換鯊鯊悠遊卡

▲IKEA宜家家居5月首賣期間限定的抹茶霜淇淋，搭配多樣酒香餐點；迎接瑞典涼夏啤酒節，最多任選6件享7.7折優惠。還有「不限金額」消費集點免費兌換鯊鯊悠遊卡活動，已經掀起搶購潮。（圖／IKEA提供）
▲IKEA宜家家居5月首賣期間限定的抹茶霜淇淋，搭配多樣酒香餐點；迎接瑞典涼夏啤酒節，最多任選6件享7.7折優惠。還有「不限金額」消費集點免費兌換鯊鯊悠遊卡活動，已經掀起搶購潮。（圖／IKEA提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-05-02 14:55:57

IKEA宜家家居近期推出「不限金額」消費集點免費兌換鯊鯊悠遊卡活動，受到消費者熱烈迴響，還加碼隱藏版「這4店」能兌換超萌「跳躍吧鯊魚」磁鐵。5月同步推出首賣期間限定的抹茶霜淇淋，迎接瑞典涼夏啤酒節，最多享7.7折優惠，還有一系列酒香餐點陪大家迎接夏日好好消暑。

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▲抹茶控必吃抹茶霜淇淋，20元。（圖／IKEA提供）
▲抹茶控必吃抹茶霜淇淋，20元。（圖／IKEA提供）
物美價廉、商品多元的IKEA，不只是國人熱愛的居家收納首選，賣場餐廳內眾多銅板美食和高CP值的平價餐點，也吸引大家「專程去吃飯」。進入初夏，IKEA宣布期間限定5/1～7/20，首賣「抹茶霜淇淋」與多樣酒香餐點！每次推出新口味都造成話題的IKEA霜淇淋，這次以濃郁抹茶香的綿密口感來攻佔大家的心，還有「抹茶燕麥蛋糕」也不能錯過。另外蛋奶香十足的「卡斯提拉蛋糕」及內餡飽滿雙色混搭的「地瓜QQ球」，也受饕客注意。

▲「ASC認證」嚴選白蝦搭配綜合生菜，淋上啤酒風味醬汁。啤酒鮮蝦沙拉149元。（圖／IKEA提供）
▲「ASC認證」嚴選白蝦搭配綜合生菜，淋上啤酒風味醬汁。啤酒鮮蝦沙拉149元。（圖／IKEA提供）
不少人炎炎夏日最愛喝上一杯豪爽沁涼的啤酒消暑，IKEA也幫大家備好酒香風味餐點，清爽「啤酒鮮蝦沙拉」、肉香撲鼻的濃郁「厚切紐約客佐波特酒風味醬」及香氣四溢的「白蝦墨魚飯佐白酒醬」，掃去溽暑的悶熱。

▲10盎司「厚切紐約客佐波特酒風味醬」395元。（圖／IKEA提供）
▲10盎司「厚切紐約客佐波特酒風味醬」395元。（圖／IKEA提供）
還再加碼瑞典超市「涼夏啤酒節」限時特惠，5/1～8/31，全系列啤酒、氣泡酒任選3件8.5折，最多任選6件7.7折優惠！這一波無論鹹食甜點，還是外帶酒水，絕對都是成熟大人系最愛的口味。

而且全新餐點的期間限定時間，正好也是IKEA全新超「集」好禮活動開跑時間，「不限金額」消費集點就能免費兌換鯊鯊悠遊卡、超萌縮小版購物袋，簡直無痛入手啊。

▲IKEA宜家家居全新超「集」好禮活動，到店不限金額消費可累計點數，能免費帶走經典IKEA黃色購物袋同款的零錢包、小熊酒精噴瓶還有等比縮小的3D立體鯊魚悠遊卡共3款好禮！大台北「這4店」慶生加碼再贈超萌「跳躍吧鯊魚」磁鐵。（圖／IKEA提供）
▲IKEA把「人氣明星」鯊鯊縮小了！3D立體鯊魚悠遊卡引發收藏熱潮。（圖／IKEA提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

IKEA鯊鯊悠遊卡、購物袋免費換　「這4店」加贈超鯊磁鐵

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