咖啡廳員工確診被開除！回報「接觸者」　老闆還火大提告

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這讓原PO無法接受，明明開店的SOP，全程都有積極參與，也即將在未來兩個月內試營運和正式營運，且就算隔離完仍有時間可以把剩餘部分學完，但老闆卻選擇忽略他，並把所有事情丟給店長處理，「堅持要店長冒著染疫的風險，硬是要店長今天來我家樓下找我拿店門口的鑰匙。」。
後來原PO表示，自己PCR確定陽性後，必須遵循新北市衛生局的指示，主動提供「接觸者資料」進行匡列，於是才在群組上詢問大家的資料，結果卻遭到老闆提告，「針對XXX所說的話，我明天決定正式提出告訴，該員所有的資料，我會提供給警察局，我認為，該員一直在說不實的指控，已經對我及公司造成影響和傷害」，並強調一切交由司法處理。
原PO坦言，自己是按照政府單位指示，何來的「不實指控？」結果老闆卻回應，「有任何事，請自行向司法單位說明」，更強調已請教過警察局，「上述該事件屬於『疫情期間，散播謠言罪來進行處理，因為政府單位不會透過個人名義處理及要求私人相關資料，這個非常嚴重，要你提出的證據是屬實的，提出這說法的人最後要負的法律責任會非常重，勸你好自為之吧！」。
貼文曝光後，眾人通通傻眼，不斷狂罵「就給他告啊！嚇嚇你而已啦，到時候你就事實陳述，然後別被摸頭，證據都留起來，之後收到信件就差不多可以公佈店家名字了」、「確診不是開除員工的理由」、「是要告什麼…這嘴臉看了真討厭」、「傻眼，幸好covid讓你看到你不適合待在這家店」。
事實上，指揮中心早在上個月25日宣布，為了落實自主應變，「落實自主應變，確診者應主動提供衛生單位同住親友名單、校園及公司聯絡窗口等資訊，個案相關之學校、機關、公司防疫長或負責人應先行造冊，以配合提供衛生單位名冊。」另外，密切接觸者包括同住親友、同班同學、同辦公室或同工作場域同事。（編輯：詹鎰睿）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。