大學生出手了！麥當勞「省錢點法」被破解　店員狂讚內行

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Dinner Lin自己則介紹自己最常使用的點法，第一種就是用麥當勞APP結帳，因為其裡頭最下面有一個「儲值/付款」，這就是把點點卡整合到裡面，所以只要將你要消費的金額儲值到裡面再去消費，就可以得到10%的點數回饋！如果今天是吃150元的套餐，只要用這個方法的話，就可以得到15點的回饋，一點折抵一元相當於折抵15元，如果再加上刷其他簽帳卡的優惠，優惠是層層疊加的！
而提及APP內的點數換購專區，Dinner Lin發現，如果以大薯來說，用APP可以使用點數50點，或者25點+25元換購取得，但如果現場點大薯的話，一份要價58元，其他很多商品也都是這樣，像是APP只要20點就能換小薯，但現場點就35元，價差就高達15元，多多利用儲值付款的功能換取點數，就能買到比9折更便宜的餐點。
另外，第二大招則是甜心卡的使用，如果要吃套餐的話，可以單點套餐的主餐，並使用甜心卡買大薯送大杯飲料，就可以用一般套餐的價錢，無痛升級成大薯+大飲，完全不需要再額外付錢，然後再搭配APP儲值結帳功能累積點數，店員絕對馬上驚呼，知道你是個懂省錢的狠角色！
影片曝光後，不少網友紛紛回應「這篇真的救到一堆吃原價的人哈哈哈哈」、「我已經使用APP結帳超久了，省超多錢」、「太強了啦！我之前完全不知道，感謝分享了」、「感謝破解啊，感覺那個10%點數回饋太爽了吧」、「每次吃都打9折的話差很多欸，謝謝分享」、「果然還是大學生比較知道怎麼省錢」、「影片品質有夠讚，繼續加油喔！感謝分享」。（編輯：張嘉哲）