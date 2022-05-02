COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

大學生出手了！麥當勞「省錢點法」被破解　店員狂讚內行

▲台灣速食龍頭麥當勞時不時就會推出全新品項，加上堪稱無人能夠炸出同樣味道的「薯條」，深受不少民眾喜愛。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲台灣速食龍頭麥當勞時不時就會推出全新品項，加上堪稱無人能夠炸出同樣味道的「薯條」，深受不少民眾喜愛。（示意圖／記者陳雅雲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-05-02 13:26:04

台灣速食龍頭麥當勞時不時就會推出全新品項，加上堪稱無人能夠炸出同樣味道的「薯條」，深受不少民眾喜愛，但隨著物價持續上漲，速食店的價格往往也常常遭受民眾評價價格過高，但好吃的炸物，總是讓人嘴饞想要來上一份。近日，就有一名大學生YouTuber整理出完整麥當勞點餐攻略，直呼「這是2022最省錢的麥當勞點法」，連店員都會認為你是狠角色，引發廣大熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名大學生YouTuber「Dinner Lin」近日上傳最新影片，表示大學生相對比較沒錢，這集就是要教導大家如何去麥當勞點餐時，都能吃到「全部9折」的餐點，甚至更便宜。影片一開始，也詢問周邊同學的點法，有人使用甜心卡，也有人吃1+1經典50元組合，而也有人直接點一份套餐，無關省錢不省錢，直接開吃。

Dinner Lin自己則介紹自己最常使用的點法，第一種就是用麥當勞APP結帳，因為其裡頭最下面有一個「儲值/付款」，這就是把點點卡整合到裡面，所以只要將你要消費的金額儲值到裡面再去消費，就可以得到10%的點數回饋！如果今天是吃150元的套餐，只要用這個方法的話，就可以得到15點的回饋，一點折抵一元相當於折抵15元，如果再加上刷其他簽帳卡的優惠，優惠是層層疊加的！

▲
▲大學生分享麥當勞省錢吃法，引起廣大網友狂讚。（圖/Dinner Line YT）
而提及APP內的點數換購專區，Dinner Lin發現，如果以大薯來說，用APP可以使用點數50點，或者25點+25元換購取得，但如果現場點大薯的話，一份要價58元，其他很多商品也都是這樣，像是APP只要20點就能換小薯，但現場點就35元，價差就高達15元，多多利用儲值付款的功能換取點數，就能買到比9折更便宜的餐點。

另外，第二大招則是甜心卡的使用，如果要吃套餐的話，可以單點套餐的主餐，並使用甜心卡買大薯送大杯飲料，就可以用一般套餐的價錢，無痛升級成大薯+大飲，完全不需要再額外付錢，然後再搭配APP儲值結帳功能累積點數，店員絕對馬上驚呼，知道你是個懂省錢的狠角色！

▲
▲大學生也分享了另外省錢絕招，利用甜心卡無痛升級成「加大套餐」，相當划算。（圖/Dinner Line YT）
影片曝光後，不少網友紛紛回應「這篇真的救到一堆吃原價的人哈哈哈哈」、「我已經使用APP結帳超久了，省超多錢」、「太強了啦！我之前完全不知道，感謝分享了」、「感謝破解啊，感覺那個10%點數回饋太爽了吧」、「每次吃都打9折的話差很多欸，謝謝分享」、「果然還是大學生比較知道怎麼省錢」、「影片品質有夠讚，繼續加油喔！感謝分享」。（編輯：張嘉哲）


7-11「咖啡賣5折」爽爆！眾愣：根本不敢買　真相被抖出

高鐵超快又夯「台鐵怎生存」？內行抖3優勢：不只便當強

《來吧！營業中》炎亞綸崩潰！台灣餐廳SOP曝　店員認了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀