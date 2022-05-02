台灣人最強口頭禪？LINE「搜尋2字」秒認證　發明人成謎

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沒想到貼文一出，不少網友紛紛回應「..........我有一千次＝＝」、「剛搜尋了有700多......以為沒用那麼多，看來已經內化成台灣人的口頭禪」、「笑死，剛好1000」、「有夠扯，我二月剛換手機，現在才四月我就有779個笑死哈哈哈哈」、「我1036個，但還沒有死」、「真的好奇笑死是誰發明的欸？」、「數字越大感覺會越長壽，畢竟都還沒有人真的死過」、「我都打笑鼠，感覺比較開， 用笑死的口氣每個人看都不一樣」、「我的笑死也有800多.....真的是台灣人的口頭蟬.....」。
不過，也有網友搜尋之後發現僅有個位數，甚至出現神人「一次」都沒使用過，讓不少網友驚呼「你到底怎麼做到不用笑死這個詞的＝＝」、「沒在用笑死的人是沒人聊天嗎」？而《NOWnews》記者也實際訪問幾位使用LINE的用戶，平均「笑死」字詞出現於訊息之間的數量，全部人平均高達500則以上，顯見「笑死」的字詞，是現代人傳訊息超常使用的情緒表達。
不過，由於「笑死」被普遍認為是近代網路流行用語，發明人根本不知道是誰，就突然造成網友廣泛使用；但其實笑死最早一詞是出現在1956年，又被稱為「致命的歡鬧」，且在古希臘記載當中，是真的有少許笑死的案例，像是元前5世紀的古希臘畫家宙克西斯，他在繪畫一位滑稽的老女人時笑死等等。
不過，根據英國媒體《Mirror》相關報導，英國利物浦修道院醫療中心醫生Sapphira Kaushal就曾說明，「笑死」的說法其實並不準確，以醫學角度來看，應該說是大笑引發人們窒息或者心臟驟停、昏厥、嚴重哮喘、腦動脈瘤破裂、癲癇等，最後導致死亡，「是因為大笑引起生理反應而死，而不是真的因為大笑而死掉」。（編輯：張嘉哲）