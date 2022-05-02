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台灣人最強口頭禪？LINE「搜尋2字」秒認證　發明人成謎

▲隨著現在網際網路越來越發達，不少新興的網路用語隨之誕生，因而吸引不少人瘋傳使用。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲隨著現在網際網路越來越發達，不少新興的網路用語隨之誕生，因而吸引不少人瘋傳使用。（示意圖／翻攝自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-05-02 14:12:46

隨著現在網際網路越來越發達，不少新興的網路用語隨之誕生，因而吸引不少人瘋傳使用，成為生活中傳訊息、對談當中不可減少的樂趣之一。近日，就有網友討論「大家去搜尋看看自己的LINE，看看『笑死』這個詞語講了多少次」沒想到貼文引發廣大熱議，更有網友直呼「這已經是全台灣人的口頭禪了吧，但一直都沒有死」。

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原PO在「Dcard」貼文指出你各位LINE搜尋『笑死』看看會怎樣，不到999+是不是根本沒在用賴啊？」只見貼出的截圖，原PO在LINE的搜尋功能上面搜尋「笑死」兩字，結果跳出結果顯示，原PO已經在與親朋好友的對談訊息間，已經出現過889次的笑死字眼，數量相當驚人。

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▲網友發現自己在LINE訊息記錄中，一共出現高達889次笑死的紀錄。（圖/Dcard）
沒想到貼文一出，不少網友紛紛回應「..........我有一千次＝＝」、「剛搜尋了有700多......以為沒用那麼多，看來已經內化成台灣人的口頭禪」、「笑死，剛好1000」、「有夠扯，我二月剛換手機，現在才四月我就有779個笑死哈哈哈哈」、「我1036個，但還沒有死」、「真的好奇笑死是誰發明的欸？」、「數字越大感覺會越長壽，畢竟都還沒有人真的死過」、「我都打笑鼠，感覺比較開， 用笑死的口氣每個人看都不一樣」、「我的笑死也有800多.....真的是台灣人的口頭蟬.....」。

不過，也有網友搜尋之後發現僅有個位數，甚至出現神人「一次」都沒使用過，讓不少網友驚呼「你到底怎麼做到不用笑死這個詞的＝＝」、「沒在用笑死的人是沒人聊天嗎」？而《NOWnews》記者也實際訪問幾位使用LINE的用戶，平均「笑死」字詞出現於訊息之間的數量，全部人平均高達500則以上，顯見「笑死」的字詞，是現代人傳訊息超常使用的情緒表達。

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▲網友發現「笑死」這個字詞在台灣使用率非常高，仔細搜尋LINE對話框都會跳出500則以上的訊息。（圖/讀者提供）
不過，由於「笑死」被普遍認為是近代網路流行用語，發明人根本不知道是誰，就突然造成網友廣泛使用；但其實笑死最早一詞是出現在1956年，又被稱為「致命的歡鬧」，且在古希臘記載當中，是真的有少許笑死的案例，像是元前5世紀的古希臘畫家宙克西斯，他在繪畫一位滑稽的老女人時笑死等等。

不過，根據英國媒體《Mirror》相關報導，英國利物浦修道院醫療中心醫生Sapphira Kaushal就曾說明，「笑死」的說法其實並不準確，以醫學角度來看，應該說是大笑引發人們窒息或者心臟驟停、昏厥、嚴重哮喘、腦動脈瘤破裂、癲癇等，最後導致死亡，「是因為大笑引起生理反應而死，而不是真的因為大笑而死掉」。（編輯：張嘉哲）

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