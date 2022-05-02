超商買泡麵驚見「隱藏服務」！釣內行喊：是從韓國引進的
泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐。對此，就有網友昨（1）日發文，表示看影片看到國外有「自助煮泡麵店」，讓他感到很新奇，豈料貼文一出，也有不少人表示「台灣超商也有，是從韓國引進的」，掀起熱議。
該名網友在PTT以「國外有自助的煮泡麵店會想要引進嗎？」為題發文，表示看到YT影片真的大吃一驚，影片內容是在介紹韓國的24小時自助泡麵店，「點選泡麵後，接著拿特製的泡麵碗去泡，那個碗可以放在電磁爐裡加熱，然後還可以加蛋、泡菜及各式小菜」。
看完影片也讓原PO大讚「好有趣的東西，原來國外有這種東西啊，好先進的感覺呢」，因此他便查了查，發現泰國也有一間一樣的，而且是世界最大間的自助泡麵店，「越看越餓阿真是，各位知道有這種東西嗎」？
貼文一出，掀起熱議，「好稀奇」、「感覺好麻煩」、「台灣這麼多小吃夜市超商，這種會有賺嗎？」、「台灣對泡麵需求是加熱水就好，韓國要煮的加料的，普及率不會太高」。
其中，也有不少內行網友表示，台灣超商「萊爾富」和「OK」其實也有這種「泡麵自煮泡麵機」，也是從韓國引進的，「昨天去萊爾富有看到類似的機器」、「萊爾富還是ok有類似設施」、「萊爾富的確已經從韓國引進了。可是沒那些小菜差點意思」、「台灣超商也有，類自助泡麵」、「萊爾富還是有啦」、「萊爾富有啊，最便宜的就要99$沒有料就調味粉跟麵，再送你一顆蛋這樣，大家嚐鮮完一輪就沒人買了」、「全家跟7-11沒看過，萊爾富跟Ok都是跟影片一樣的」、「超商就有一摸一樣的了，很多ok超商都有，我這邊外籍都使用這種」。
但也有網友認為，「就是不想出門才吃泡麵-.-，都出門了我幹嘛吃泡麵」、「泡麵就是懶得出門在家方便煮啊...」、「都出門了還吃泡麵還要自煮，幹嘛不在家煮就好」。（編輯：郭佩蓉）