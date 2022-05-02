台南Josh重回家暴住處！首談「可怕陰影」晚上開燈才敢睡

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而在整理的過程中，房間、客廳滿目瘡痍，到處都是被破壞、砸爛的痕跡，物品散落一地，重要的存摺文件等等都被撕爛，雖然Josh介紹的口吻自然，偶爾也開玩笑、自嘲的帶過，但看到枕頭、婚紗照被一刀一刀劃過的痕跡，似乎心中滿是掙扎。
Josh表示，有粉絲關心「為何不去用時間沖淡？卻還要開玩笑去造成互相的二度傷害？」他則回應，真的很難！雖然表面上嘻嘻哈哈的當成玩笑話帶過，但去細想過後，真的很可怕，「你身邊最親近的一個人，把你的枕頭一刀一刀的割破，把婚紗照，你的這個位置，一刀一刀割下去，感覺就是象徵你這個人嘛，真的很可怕」。
Josh坦言，他直到現在都還很難想像，如果那天不是趁著鞋子被丟到門外逃脫，「那這一刀一刀會不會不是割在婚紗照、枕頭，而是割在我身上」，而這段陰影也導致他，如果現在去住外面飯店，都一定要開著燈才睡得著，所以用時間去沖淡實在太困難，很難不去想到、去提到。
因此Josh認為，不如把它當成不那麼嚴重的事情來輕鬆看待，所以才會不斷的開自己玩笑，這樣對他來說，心中反而過得還比較舒服一點，雖然不確定自己的治療方式正不正確，但目前看來效果還不錯，也請大家不用擔心，「繼續開我玩笑沒關係，對我來說真的還比較舒服一點，也希望真正把這件事情輕鬆看待」。
網友紛紛留言讚嘆，「看了國師那麼久，能拿這些事情當哏我已經覺得很厲害了，如今看到這業配只有佩服，事情如果發生在我身上，這間房子我肯定交給親友幫我處理，我一步都踏不進去，Josh居然還能在裡面開箱」、「今天看Josh開箱，都覺得壓力很大蠻不舒服的，當事人還能這樣面對實在佩服」、「真心覺得JOSH能這樣自嘲已經非常厲害，不論是怎樣都希望JOSH能選擇讓自己舒服一點的方式來處理這件事」、「Josh的心理素質令人欽佩，在經歷那樣的事件之後，還是樂觀看待並勇於面對」。（編輯：詹鎰睿）
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