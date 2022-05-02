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好市多又一熱門商品漲價！「凱薩雞肉沙拉」一口氣貴20元

▲知名美式大賣場好市多「必買好物」凱薩雞肉沙拉一次漲價20元！官方證實，因原物料成本皆上漲而反映在售價上。（圖／翻攝自翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
▲知名美式大賣場好市多「必買好物」凱薩雞肉沙拉一次漲價20元！官方證實，因原物料成本皆上漲而反映在售價上。（圖／翻攝自翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-05-02 16:18:48

繼自有品牌科克蘭牛奶漲價後，知名美式大賣場好市多又有「必買好物」調漲了！受到會員大力推薦，澎湃又大碗的「凱薩雞肉沙拉」從原本159元調漲至179元，一次貴20元，漲幅約12.6%！《NOWnews今日新聞》記者求證好市多，官方證實，因原物料成本皆上漲因而反映售價。

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好市多一樓熟食區的美食，從披薩、熱狗堡到牛肉捲等，各個美味自帶擁護者，不只眾多網友熱愛，也常在內行熟客分享的好市多「必買好物」排行榜上名列前茅。

▲有網友發現好市多「凱薩雞肉沙拉」，從159元漲到179元，一次貴上20元。（圖／翻攝自翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
▲有網友發現好市多「凱薩雞肉沙拉」，從159元漲到179元，一次貴上20元。（圖／翻攝自翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
今（2）日有網友於臉書私密社團《COSTCO好市多 消費經驗分享區》表示，發現昨（1）日還在特價的「凱薩雞肉沙拉」，今天從159元漲到179元，一次貴上20元。

「凱薩雞肉沙拉」以鮮嫩雞胸搭配新鮮脆口的蘿蔓生菜，澎湃又大碗的份量，受到不少會員喜愛，被推崇是在平時家中備餐省時的好幫手，而且舉辦慶生或聚餐派對時，既方便又好吃。

「凱薩雞肉沙拉」無預警傳出漲價消息，《NOWnews今日新聞》記者求證好市多，官方證實「因雞肉及蘿蔓生菜原物料成本皆上漲，而反映到售價，今起調漲。」而同樣使用雞肉製作的「雞肉捲」，未來是否可能也跟著上漲？業者則低調表示：「目前沒計畫。」

▲官方證實凱薩雞肉沙拉「因雞肉及蘿蔓生菜原物料成本皆上漲」，今起調漲。（圖／翻攝自翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
▲官方證實凱薩雞肉沙拉「因雞肉及蘿蔓生菜原物料成本皆上漲」，今起調漲。（圖／翻攝自翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

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