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沒吃過迴轉壽司？大媽用手指「一盤盤狂戳」　理由眾氣暈

▲近年來有不少知名迴轉壽司品牌進駐國內，吸引不少老饕前往朝聖，其中桌位前方輸送帶上滿滿的壽司，就是店內的一大賣點。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲近年來有不少知名迴轉壽司品牌進駐國內，吸引不少老饕前往朝聖，其中桌位前方輸送帶上滿滿的壽司，就是店內的一大賣點。（示意圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-05-02 16:24:25

台灣許多人深受日本壽司文化影響，近年來更有不少知名迴轉壽司品牌進駐國內，吸引不少老饕前往朝聖，其中桌位前方輸送帶上滿滿的壽司，就是店內的一大賣點，不過近日有網友分享，自己去吃迴轉壽司時，意外撞見旁邊顧客的超噁舉動，導致食慾全失，貼文引發討論。

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原PO在Dcard發文提及，近日和老公一同到迴轉壽司店用餐，隔壁桌則坐著一家4口，但吃到一半時兩人卻撞見，旁邊的媽媽竟然用食指戳了迴檯上的壽司， 同桌女兒甚至笑著說好噁心，但由於太突然，根本來不及反應和阻止；怎料一段時間後，媽媽又戳了第二盤壽司，忍無可忍的原PO決定出手制止。

原PO開口詢問媽媽後，對方竟回答「我以為它是模型嘛，看它長的很特別，所以想說戳戳看」且在原PO不斷追問下，發現這位媽媽還不只戳2盤，原PO說道「有跟她說迴檯上都是食物，怎麼會覺得是模型可以戳戳看！但對方卻就一直狡辯，完全沒有覺得抱歉， 同桌爸爸和兩位女兒也不出聲只是靜靜地看著」，最後只能按服務鈴交給店員處理，並怒批「真的很不可思議會有這樣的人， 很噁心也很沒公德心」。

▲壽司郎。（圖／記者賴禹妡攝）
▲一位媽媽在孩子面前用手狂戳輸送帶上的壽司，誇張行為遭到許多網友撻伐。（圖／記者賴禹妡攝）
貼文一出不少人留言開罵「太噁心了吧...誰知道她的手剛碰過什麼東西」、「這動作到底在幹嘛」、「大開眼界！奇葩了這世界」、「真的很噁，手上不知道有多少細菌」、「如果是拿走迴轉檯的壽司戳我沒意見，但戳了也不拿真的有夠髒」、「就算是小朋友都不會這樣，真心不懂」、「小孩在旁邊還做這種行為」。

此外，有不少人則表示，「真的太多怪人，所以能用點的我就用點的」、「看多太多類似事件，我現在都不敢吃迴臺上的」、「還好我都是用點餐機」、「就是有這樣的狀況我才不拿檯面上的，都直接點餐」；也有網友稱讚原PO「好險妳有看到制止，不然不知道多少無辜的人不小心吃下肚」、「原po好讚，有出聲制止還按了服務鈴請店員處理，妳好勇敢」。（編輯：張志浩）

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