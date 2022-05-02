沒吃過迴轉壽司？大媽用手指「一盤盤狂戳」　理由眾氣暈

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO開口詢問媽媽後，對方竟回答「我以為它是模型嘛，看它長的很特別，所以想說戳戳看」且在原PO不斷追問下，發現這位媽媽還不只戳2盤，原PO說道「有跟她說迴檯上都是食物，怎麼會覺得是模型可以戳戳看！但對方卻就一直狡辯，完全沒有覺得抱歉， 同桌爸爸和兩位女兒也不出聲只是靜靜地看著」，最後只能按服務鈴交給店員處理，並怒批「真的很不可思議會有這樣的人， 很噁心也很沒公德心」。
貼文一出不少人留言開罵「太噁心了吧...誰知道她的手剛碰過什麼東西」、「這動作到底在幹嘛」、「大開眼界！奇葩了這世界」、「真的很噁，手上不知道有多少細菌」、「如果是拿走迴轉檯的壽司戳我沒意見，但戳了也不拿真的有夠髒」、「就算是小朋友都不會這樣，真心不懂」、「小孩在旁邊還做這種行為」。
此外，有不少人則表示，「真的太多怪人，所以能用點的我就用點的」、「看多太多類似事件，我現在都不敢吃迴臺上的」、「還好我都是用點餐機」、「就是有這樣的狀況我才不拿檯面上的，都直接點餐」；也有網友稱讚原PO「好險妳有看到制止，不然不知道多少無辜的人不小心吃下肚」、「原po好讚，有出聲制止還按了服務鈴請店員處理，妳好勇敢」。（編輯：張志浩）