台灣「神級速食」藏15年！菜單絕不騙人　穿短褲結帳賺翻

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貼文一出，不少網友紛紛回應「哪一間啊？沒聽過＝＝」、「剛剛去查了一下，漢堡感覺好大喔」、「實品與照片相符，就贏一票速食連鎖店了」、「實品真的跟菜單照片一樣，超級強的」、「我是南部人，但沒聽過樂檸漢堡啊」、「他現在北部也有店了啦，只是好像還是不知名」、「樂檸漢堡創始店真的可以去朝聖，低調服用啊.....」、「這間真的很好吃....可惜知名度不高」、「樂檸漢堡我吃好多次了，用料超級實在」。
而也有內行網友提到「要去吃的話記得要穿短褲喔！」、「穿短褲會有優惠，飲料加大還是薯條加大都有」、「之前夏天穿短褲去，店員跟我說有優惠，快笑死」、「穿短褲可以薯條加大，超推，用料真的很實在」。事實上，樂檸漢堡成立於2007年嘉義，即便已經是15年的本土老牌，目前南北部都有分店，但聲量一直都沒有提升到巔峰，主張是一種輕鬆、自在、舒服的風格，希望引領全台「快速慢食 Fast Casual 」的餐飲新風潮。
而《NOWnews》記者日前前往樂檸漢堡與世新大學公廣系配合的畢業製作展覽時，採訪到與樂檸漢堡合作「貝比蹦團隊」，組員也向記者證實「穿短褲享有優惠」是真的，民眾只要穿著短褲到樂檸漢堡消費，即可立即享有「薯條加大」、「青檸加大」或者「雞塊多一塊」的優惠，相當特別。
「貝比蹦團隊」也提到，樂檸漢堡雖然在本土創立已經多年，但觸及的TA範圍不夠廣略，透過這次畢業製作的配合，希望能夠將這份美味傳遞給更多人，讓大家用心來體驗本土速食的魅力所在。（編輯：張嘉哲）