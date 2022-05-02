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台灣「神級速食」藏15年！菜單絕不騙人　穿短褲結帳賺翻

▲網友意外發現一間來自台灣本土的速食店「樂檸漢堡」，沒想到第一次試吃就驚為天人。（圖/爆廢公社）
▲網友意外發現一間來自台灣本土的速食店「樂檸漢堡」，沒想到第一次試吃就驚為天人。（圖/爆廢公社）

編輯中心/綜合報導

2022-05-02 17:19:10

台灣的速食種類相當多，每一間都有不同的特色，像是麥當勞的薯條、肯德基的蛋塔、摩斯漢堡的紅茶等等，各自有不同的擁護者。而就有網友意外分享一間台灣本土的速食店「樂檸漢堡」，透露因為第一次聽到，好奇去吃了之後驚為天人，結果貼文更釣出內行人提到「穿短褲去吃的話還會有優惠喔！」引發廣大討論。

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原PO在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「身為一個台北俗，到了南部才聽過這間樂檸漢堡！一吃覺得驚為天人，雖然價格不到太便宜，但是份量多、口味好，完全可以感受到其中的用心，從蔬菜到肉品都能感覺到完全不馬虎，最重要的是『食品跟菜單圖片相符合！』這點我真的覺得太厲害了！

貼文一出，不少網友紛紛回應「哪一間啊？沒聽過＝＝」、「剛剛去查了一下，漢堡感覺好大喔」、「實品與照片相符，就贏一票速食連鎖店了」、「實品真的跟菜單照片一樣，超級強的」、「我是南部人，但沒聽過樂檸漢堡啊」、「他現在北部也有店了啦，只是好像還是不知名」、「樂檸漢堡創始店真的可以去朝聖，低調服用啊.....」、「這間真的很好吃....可惜知名度不高」、「樂檸漢堡我吃好多次了，用料超級實在」。

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▲網友貼出樂檸漢堡實際實品照片，透露與菜單照片可以說是1：1相符合，引起討論。（圖/爆廢公社）
而也有內行網友提到「要去吃的話記得要穿短褲喔！」、「穿短褲會有優惠，飲料加大還是薯條加大都有」、「之前夏天穿短褲去，店員跟我說有優惠，快笑死」、「穿短褲可以薯條加大，超推，用料真的很實在」。事實上，樂檸漢堡成立於2007年嘉義，即便已經是15年的本土老牌，目前南北部都有分店，但聲量一直都沒有提升到巔峰，主張是一種輕鬆、自在、舒服的風格，希望引領全台「快速慢食 Fast Casual 」的餐飲新風潮。

而《NOWnews》記者日前前往樂檸漢堡與世新大學公廣系配合的畢業製作展覽時，採訪到與樂檸漢堡合作「貝比蹦團隊」，組員也向記者證實「穿短褲享有優惠」是真的，民眾只要穿著短褲到樂檸漢堡消費，即可立即享有「薯條加大」、「青檸加大」或者「雞塊多一塊」的優惠，相當特別。

「貝比蹦團隊」也提到，樂檸漢堡雖然在本土創立已經多年，但觸及的TA範圍不夠廣略，透過這次畢業製作的配合，希望能夠將這份美味傳遞給更多人，讓大家用心來體驗本土速食的魅力所在。（編輯：張嘉哲）

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▲樂檸漢堡成立於2007年，屬於台灣本土速食餐廳之一，只要穿著短褲到門市消費，就可以獲得隱藏優惠。（圖/記者張嘉哲攝）

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