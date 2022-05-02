女兒突抱「整桶百鈔」上前！媽愣：要幹嘛 用途萬人跪了
除了將錢存入銀行戶頭外，許多人也會在家中放著撲滿，透過積少成多的方式儲蓄，看著豬公一天天被塞滿，自己也能獲得不少成就感，而近日卻有媽媽分享，女兒突然抱著放滿百鈔的撲滿來找自己，而真實用途曝光後，令原PO和眾多網友都感到欣慰，紛紛大讚「這女兒哪裡找」、「突然想生女兒了」。
一位媽媽在臉書社團「爆廢公社」發文指出，最近某天晚上，小女兒突然要自己閉上眼睛，表示要給媽媽一個驚喜，原PO聽到後則乖乖配合，怎料下秒一睜開眼，女兒竟然將整隻放滿百鈔的豬公遞給自己，並表明這是母親節禮物，說道「拿去吧！拿去吧！拿去買房子...」原PO當下非常欣慰，甚至發現小女兒的眼中和說話語氣，都充滿著捨不得的情緒。
貼文曝光後掀起熱議，且經臉書粉專「爆料公社」轉發後，已有近萬人按讚，「好感動哦」、「知道媽媽很辛苦，存錢給媽媽買房子」、「這份孝心，收下吧」、「感動！她給妳全部，把這隻小豬珍藏起來做一輩子的寶貝吧」、「雖然不多，但這是她的全部了，心意無價」、「來報恩的女兒，好可愛」、「養到這麼懂事的女兒夠本了」。
而收到這樣子的禮物，留言區也不少人建議，「通常是還給小孩，心意太感動了」、「覺得默默收下，再幫她存起來當作以後的積蓄」、「好感動！必須存入她戶頭或做其他規劃」、「好棒的母親節禮物，幫她存起來吧，期待未來發展」。（編輯：張志浩）