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結婚辦桌前「多一動作」被罵爛！眾酸不要臉：只想拿紅包

▲有高中畢業多年、許久未聯絡的同學，突然硬找理由私訊，過沒幾天就表明自己要結婚，甚至大膽詢問「能炸紅包嗎」，引發熱議。（示意圖／取自pixabay）
▲有高中畢業多年、許久未聯絡的同學，突然硬找理由私訊，過沒幾天就表明自己要結婚，甚至大膽詢問「能炸紅包嗎」，引發熱議。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-05-02 19:51:20

隨著時間和歲月的推移，人們都會開始慢慢收到身邊朋友的喜帖、喜餅等，希望彼此能共同分享這份喜悅，不過卻有網友分享，有高中畢業多年、許久未聯絡的同學，突然硬找理由私訊，過沒幾天就表明自己要結婚，甚至大膽的直接詢問「能炸紅包嗎」，貼文引發熱議。

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原PO在PTT發文提到，雖然高中畢業多年，但社群仍保有群組，某次她在群組轉傳某商品抽獎的網站，過沒多久突然接到畢業後幾乎從未私下聊天的同學私訊，寫下「謝謝妳讓我抽中買一送一，非常感謝」當下PO困惑「怎麼突然私訊謝謝我這個？不就一般的轉貼文嗎？」因此只簡單的回覆不客氣的貼圖？

▲「語音訊息」傳LINE超討厭？用戶抖出真實感受。（示意圖，非本人／翻攝 Pixabay ）
▲原PO突然接到畢業後幾乎從未私下聊天的同學私訊。（示意圖／取自pixabay ）
怎料2天過後，該名同學又傳來私訊，指出自己要結婚了，甚至直問「可以炸妳嗎？」原PO看完後氣的直言「時間地點都沒說，就是問可以炸妳嗎？到底哪來的勇氣講這句話？我連她現在住哪、做什麼工作、有沒有男友都不知道，唯一有連結的就是那篇轉發貼文，超扯的炸紅包方式，真的什麼人都有！」

貼文一出，網友們紛紛留言討論，「這種騙到紅包就會封鎖你了」、「直接問能不能炸？也太不要臉了吧」、「這種確實很無言」、「結婚當然請很熟的，為什麼要亂炸」、「現在其實很少有人愛炸了欸，因為來了不一定會回本」、「不理就好，不要被老一輩那種收帖就要包紅包的概念束縛」、「不要理她，直接說沒空就好」。

此外，也有網友分析，「這種情況，只要你表明不克前往，就算他硬寄帖子給妳，妳也直接無視就好，真的不會怎樣.，因為交情沒有好到她可以來擺明要錢，除非妳以後自己結婚，有打算從她身上回收回來」。（編輯：張志浩）

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