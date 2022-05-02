火鍋店冰淇淋只會配甜筒？「神吃法」抖出 老饕上癮狂挖
火鍋是許多人聚餐、填飽肚子的必備神物，暖呼呼的湯頭搭配肉片、醬料，再來幾球冰淇淋，絕對能大飽口福，而近日也有網友分享，自己在火鍋店吃冰淇淋時，一定會再搭配「一樣神物」，讓口感大升級，許多老饕看了也紛紛點頭認同。
一名網友在Dcard發文提到，「去年疫情在家，每天都會泡一杯熱拿鐵來喝，某天飯後想到還有雪糕和冰淇淋在冷凍庫，拿出來吃覺得有點冷，就再喝了一口咖啡，結果竟然有種蹦出新滋味的微妙之感」，於是原PO將雪糕泡進熱拿鐵中，發現「雪糕變得沒有那麼甜膩，咖啡些微的苦味也消失殆盡」。
不僅如此，原PO也表示，後來嘗試把冰淇淋挖進去拿鐵也超好吃，有了上述經驗，也間接導致原PO之後只要去小火鍋店，若有香草冰淇淋或霜淇淋和咖啡機，都會這樣搭配吃，起初身邊很多人都覺得奇怪，但眾人吃完反而都覺得很讚，根本就是「義式經典的甜點，Affogato」。
貼文一出，許多網友紛紛留言「我超愛！第一次吃就愛上」、「黑咖啡加明治超級杯冰淇淋超讚～推推」、「感覺滿好吃的，下次吃到飽試一下」、「我也都這樣吃！香草口味丟進咖啡裡超讚」、「Affogato真的超好吃，沒想到小火鍋店能這樣複製」、「我之前也這樣吃過，真的嚇到！有夠好吃」、「上次吃小火鍋喝咖啡的時候不小心按到黑咖啡，也是加冰淇淋進去，超讚」。（編輯：張志浩）