實現諾言！他1招「帶亡妻重遊南橫」　4萬網淚崩：真男人

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原PO帶著好幾張印有老婆照片的布旗， 以「東進西出」的方式重遊南橫，且出發前一天先住在關山，隔天從台東海端進南橫，「超順，完全沒塞到」；而從照片上也能看到他拿著印有妻子照片的布旗，在大關山隧道、長青祠、埡口等地標拍照，就像是妻子一路相伴，「昨天在鹿野高台主動要幫我拍照被我婉拒拍照的好人，在這邊跟你們說聲抱歉，那時候我正好在哭，怕嚇到你們，所以……… 還是謝謝你們」。
原PO也表示，自己會PO出這篇文章只是出發個人對老婆的思念跟承諾，「當初交往說了出門一定要牽著她的手，所以到結婚也一樣，照相自然也就都合照 ，跟我老婆的照片有萬張多，但是她單獨的照片卻只有這三張，有點難過。不過好險剛好是，夏秋冬」。
他提及當時為了做布旗，找遍了照片只找到三張可以洗的，還在廣告公司崩潰大哭，「真的很抱歉，老闆娘，用掉你快一盒的衛生紙」；除了PO出自己與印有愛妻照片的布旗合照以外，他也分享一段7分鐘長、與老婆合照的影片合輯，「今天PO完就不再更新，感謝大家，願意讓我在這邊宣洩我一直壓抑的情緒」。
貼文一出，已有4.6萬人按讚、近2500則留言，「老婆在天上一定也跟你環島的很開心，守信用的男人！讚」、「哥，就是真男人」、「很棒，信守承諾的好男人」、「最感人的細節：選的照片還有在幫老婆注意氣溫跟服裝搭配」、「真男人，你讓我淚如雨下」、「她一定很開心，加油」、「感動～愛相隨～祝福你平安健康幸福」、「好男人的典範，好感動」、「讓我邊看邊哭，讓我看見何謂真愛了，您太太一定很感動開心，旅途平安」。（編輯：郭佩蓉）