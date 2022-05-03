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實現諾言！他1招「帶亡妻重遊南橫」　4萬網淚崩：真男人

▲原PO分享自己帶著逝世妻子重遊南橫的故事，霸氣實現在愛妻生前許下的承諾，貼文一出，網友淚崩直呼「真男人」。（圖／翻攝自臉書社團《騎車環島趣》）
▲原PO分享自己帶著逝世妻子重遊南橫的故事，霸氣實現在愛妻生前許下的承諾，貼文一出，網友淚崩直呼「真男人」。（圖／翻攝自臉書社團《騎車環島趣》）

編輯中心/綜合報導

2022-05-03 06:46:33

南橫公路歷經13年修復，1日復通後除了吸引眾多迫不及待的用路人上山朝聖，也有暖心動人的事情發生；就有一名男網友在臉書社團發文，分享自己帶著逝世妻子重遊南橫的故事，霸氣實現在愛妻生前許下的承諾，貼文一出，網友淚崩直呼「真男人」、「感動」。

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該名男網友在臉書社團《騎車環島趣》發文，表示「在老婆生前跟她說過，她身體好一點要帶她走完南橫，雖然她走了，但是既然答應她了，我就還是要做到 ，我怕她在等我實現承諾」。

原PO帶著好幾張印有老婆照片的布旗， 以「東進西出」的方式重遊南橫，且出發前一天先住在關山，隔天從台東海端進南橫，「超順，完全沒塞到」；而從照片上也能看到他拿著印有妻子照片的布旗，在大關山隧道、長青祠、埡口等地標拍照，就像是妻子一路相伴，「昨天在鹿野高台主動要幫我拍照被我婉拒拍照的好人，在這邊跟你們說聲抱歉，那時候我正好在哭，怕嚇到你們，所以……… 還是謝謝你們」。

▲原PO分享自己帶著逝世妻子重遊南橫的故事，霸氣實現在愛妻生前許下的承諾，貼文一出，網友淚崩直呼「真男人」。（圖／翻攝自臉書社團《騎車環島趣》）
▲原PO分享自己帶著逝世妻子重遊南橫的故事，霸氣實現在愛妻生前許下的承諾，貼文一出，網友淚崩直呼「真男人」。（圖／翻攝自臉書社團《騎車環島趣》）
原PO也表示，自己會PO出這篇文章只是出發個人對老婆的思念跟承諾，「當初交往說了出門一定要牽著她的手，所以到結婚也一樣，照相自然也就都合照 ，跟我老婆的照片有萬張多，但是她單獨的照片卻只有這三張，有點難過。不過好險剛好是，夏秋冬」。

他提及當時為了做布旗，找遍了照片只找到三張可以洗的，還在廣告公司崩潰大哭，「真的很抱歉，老闆娘，用掉你快一盒的衛生紙」；除了PO出自己與印有愛妻照片的布旗合照以外，他也分享一段7分鐘長、與老婆合照的影片合輯，「今天PO完就不再更新，感謝大家，願意讓我在這邊宣洩我一直壓抑的情緒」。

貼文一出，已有4.6萬人按讚、近2500則留言，「老婆在天上一定也跟你環島的很開心，守信用的男人！讚」、「哥，就是真男人」、「很棒，信守承諾的好男人」、「最感人的細節：選的照片還有在幫老婆注意氣溫跟服裝搭配」、「真男人，你讓我淚如雨下」、「她一定很開心，加油」、「感動～愛相隨～祝福你平安健康幸福」、「好男人的典範，好感動」、「讓我邊看邊哭，讓我看見何謂真愛了，您太太一定很感動開心，旅途平安」。（編輯：郭佩蓉）



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