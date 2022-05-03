aespa爆校唱意外！男同學激動闖舞台 貼近摟腰照遭瘋傳
南韓女團aespa出道一年半便紅遍全球，以經典的《Black Mamba》、《Savage》等曲成功打響知名度，氣勢銳不可擋，可以說是新一代女團擔當。近日，她們按照SM娛樂傳統，受邀前往SM娛樂會長李秀滿母校首爾景福高中的校慶表演，不料現場秩序失控，不少男同學衝向前有過分的肢體接觸，摟腰、拉手樣樣來，還拍照上傳社群炫耀，引發粉絲極度不滿。
2日aespa到景福高中表演後，南韓網路論壇瞬間瘋傳多組照片，不僅在表演結束後，許多男同學蜂擁而上搶著跟aespa合照，甚至爆出有男同學硬闖後台要求拍照；在下班要搭車的路上，更是有不少人熱情過頭，衝上前對aespa有著不禮貌的舉動，包含拉手、摟腰等等，還將這些照片上傳社群炫耀。
最令網友不滿的是，流傳的照片當中，不僅有多位男同學引用極具性騷擾的字眼評論aespa的身材、樣貌，更有人說「我除了觸摸之外，什麼都做了」，網友除了憤怒男同學的作為之外，也痛批SM娛樂沒有好好的照顧好aespa的成員。
隨後，景福高中2日透過官網表示「在創校101年紀念儀式上，邀請了偶像團體aespa蒞臨表演，不過活動結束後，出現了許多毀損SM娛樂與aespa名譽的報導，我們感到相當抱歉」並澄清社群上瘋傳的貼文，在經過校方調查之後，發現並不是學生上傳，而是未經允許闖入校內活動的「校外人士」所為。
不過該聲明曝光之後，網友反而更火大，認為「不要再搞笑了？影片中全是穿著制服的男同學，硬要扯給校外人士」、「永遠禁止SM娛樂的藝人到景福高中表演！」、「真是噁心至極的場面」、「那些限時動態的文字真的令人作噁」、「女孩們明顯感到非常驚恐！真是辛苦了」、「身為aespa守護者實在太生氣了！SM怎麼會沒有請保鏢呢？」、「根本不可能是校外人士！影片中就全部都是學生！」（編輯：張嘉哲）