COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

aespa爆校唱意外！男同學激動闖舞台　貼近摟腰照遭瘋傳

▲南韓女團aespa出道一年半便紅遍全球，以經典的《Black Mamba》、《Savage》等曲成功打響知名度。（圖/aespa IG）
▲南韓女團aespa出道一年半便紅遍全球，以經典的《Black Mamba》、《Savage》等曲成功打響知名度。（圖/aespa IG）

編輯中心/綜合報導

2022-05-03 07:12:18

南韓女團aespa出道一年半便紅遍全球，以經典的《Black Mamba》、《Savage》等曲成功打響知名度，氣勢銳不可擋，可以說是新一代女團擔當。近日，她們按照SM娛樂傳統，受邀前往SM娛樂會長李秀滿母校首爾景福高中的校慶表演，不料現場秩序失控，不少男同學衝向前有過分的肢體接觸，摟腰、拉手樣樣來，還拍照上傳社群炫耀，引發粉絲極度不滿。

我是廣告 請繼續往下閱讀
2日aespa到景福高中表演後，南韓網路論壇瞬間瘋傳多組照片，不僅在表演結束後，許多男同學蜂擁而上搶著跟aespa合照，甚至爆出有男同學硬闖後台要求拍照；在下班要搭車的路上，更是有不少人熱情過頭，衝上前對aespa有著不禮貌的舉動，包含拉手、摟腰等等，還將這些照片上傳社群炫耀。

最令網友不滿的是，流傳的照片當中，不僅有多位男同學引用極具性騷擾的字眼評論aespa的身材、樣貌，更有人說「我除了觸摸之外，什麼都做了」，網友除了憤怒男同學的作為之外，也痛批SM娛樂沒有好好的照顧好aespa的成員。

▲
▲aespa日前到SM娛樂會長李秀滿母校首爾景福高中的校慶表演，不料現場秩序失控，不僅男同學爭相合照，更出現摟腰拍照的誇張畫面。（圖/韓網評論翻譯站臉書）
隨後，景福高中2日透過官網表示「在創校101年紀念儀式上，邀請了偶像團體aespa蒞臨表演，不過活動結束後，出現了許多毀損SM娛樂與aespa名譽的報導，我們感到相當抱歉」並澄清社群上瘋傳的貼文，在經過校方調查之後，發現並不是學生上傳，而是未經允許闖入校內活動的「校外人士」所為。

不過該聲明曝光之後，網友反而更火大，認為「不要再搞笑了？影片中全是穿著制服的男同學，硬要扯給校外人士」、「永遠禁止SM娛樂的藝人到景福高中表演！」、「真是噁心至極的場面」、「那些限時動態的文字真的令人作噁」、「女孩們明顯感到非常驚恐！真是辛苦了」、「身為aespa守護者實在太生氣了！SM怎麼會沒有請保鏢呢？」、「根本不可能是校外人士！影片中就全部都是學生！」（編輯：張嘉哲）

▲
▲景福高中宣稱網路上流傳照片都是「校外人士」所為，引發aespa粉絲痛批「根本在推卸責任！」（圖/景福高中官網）

不露臉YouTuber最強是？他打敗女神　前三名真面目全流出

《來吧！營業中》炎亞綸崩潰！台灣餐廳SOP曝　店員認了

7-11「咖啡賣5折」爽爆！眾愣：根本不敢買　真相被抖出

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀