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長腿妹停紅燈「車上猛扭」！火辣16秒片爆紅　本尊神到了

▲一名穿著清涼的女子日前被網友捕捉，在等紅燈時忘情在車上熱舞，引發討論。（圖/爆廢公社公開版）
▲一名穿著清涼的女子日前被網友捕捉，在等紅燈時忘情在車上熱舞，引發討論。（圖/爆廢公社公開版）

編輯中心/綜合報導

2022-05-03 07:36:30

怎麼會有辣妹停紅燈熱舞的情況？近日，一名網友分享自己剛打完疫苗之後要返家，等紅燈時發現一位長腿辣妹坐在機車上忘情地跳舞，讓他看得目不轉睛，直呼「在街邊看到這樣的場景感覺很不可思議」，貼文立即引發廣大討論，就在不少人跪求IG時，竟然釣出本尊親自原因，也揭開為何自己在「車上狂扭」的原因，掀起一波話題。

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一名男網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享一段16秒的影片表示「才剛打完疫苗要回家，等紅燈時突然有點不舒服...結果看到這個，請問這是副作用嗎？看起來是有腰酸背痛+身體搔癢的症狀，而且屁股好像黏在坐墊上，我該過去救她嗎？」只見貼出的影片，女子穿著清涼，一開始先是扶著機車座椅左右擺動，隨後將手扶在儀表板上，屁股開始左右晃動，最後把手放在背後，不知是在伸展身體還是變換舞姿，性感模樣引發熱烈迴響。

影片曝光之後，有網友立刻神到該女子身分，透露她叫做「海棠」，在IG上擁有近2萬名粉絲追蹤，隨著影片熱度上升，海棠也親自出面在社團回應表示「那天剛練完舞，回家路上想說複習一下，沒想到就上爆廢，朋友看到影片傳給我都笑瘋了，知道自己被發文，當下其實有點不知所措，但看影片我也笑出來」海棠也笑說「人生第一次被這麼多人關注竟然是因為一件這麼尷尬的事，不過，我身上沒有蟲啦！

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▲女騎士身分曝光，是一位名為「海棠」的女子，本尊也親自回應網友「在街上熱舞」的原因。（圖/海棠IG）
海棠的回應也再度掀起話題，不少網友表示「本人現身了，好可愛啊」、「剛看完IG超級美的」、「其實有跳舞的人完全看得出來在練舞哈哈哈，常常戴耳機騎機車的人就會懂」、「差點看影片看到手機沒電，不然釋出一段真的跳舞影片吧！」、「本尊來了，真的可愛欸」、「是真的可愛！跳舞表演加油喔」。（編輯：張嘉哲）


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