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全台唯一「水餃buffet」！店家地址曝光　老饕見金額哭了

▲近日，就有網友發現全台灣出現唯一的水餃吃到飽餐廳，全時段只要189元就能享用多款水餃，引發討論。（圖/無所不包臉書）
▲近日，就有網友發現全台灣出現唯一的水餃吃到飽餐廳，全時段只要189元就能享用多款水餃，引發討論。（圖/無所不包臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-05-03 09:26:22

台灣的吃到飽生態遍及各個種類，包括海鮮buffet、火鍋、燒烤等等，甚至連pizza都有吃到飽的餐廳，但你聽過「水餃吃到飽嗎？」近日，就有網友發現全台灣出現唯一的水餃吃到飽餐廳，全時段只要189元就能享用多款水餃，甚至還有提供乾麵可食用，引起廣大討論，不少大胃王紛紛想前往朝聖，掀起話題。

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原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「全台唯一！水餃吃到飽只要189元，13種口味任你挑，還有現做的乾拌麵、滷肉飯、小菜、湯品及飲料，但是這個我應該吃個20顆就膩了吧」只見貼出的照片，水餃採取自助式的方式夾取，拿回座位利用前方小鍋自己烹煮，店內還有其他乾拌麵、小菜可拿取，超特別的水餃buffet餐廳令人感到新奇。

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▲網友發現新竹一間全台唯一「水餃吃到飽」的店家，不過價格似乎讓不少人笑說「吃不回本」。（圖/無所不包臉書）
貼文一出，網友紛紛回應「這個我去不了….我最多只有辦法吃八顆」、「哭啊！吃15顆就很飽了，我不能去啦」、「這個好難吃回本＝＝吃30顆都吃不回本欸」、「189數字聽起來很划算，但其實算一算不划算，吃沒那麼多顆」、「店家太聰明了，感覺很划算，但實際上根本一般人吃不回本」、「哇！適合我，我可以吃50顆」、「感覺吃不回本還是要朝聖看看欸」、「好適合我XD最愛水餃了」、「水餃是有飽足感的食物，吃最多30顆就很撐了」、「連水餃都有buffet了是吧」。

據了解，該間水餃吃到飽的店家位於「新竹」，是一間名為「無所不包」的店家，其價格為189元/人計算，餐點採自助式取用，水餃及麵條自己煮，其他熟食裝完就可以即食，水餃口味一共分為13種，乾拌麵醬料則高達18種提供老饕選擇，在過往，就有不少鄉民認為台灣根本無法開「水餃吃到飽」的店家，如今全台唯一的店家在網路上爆紅瘋傳，也讓不少大胃王躍躍欲試。（編輯：張嘉哲）


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