女學生叫外送竟「奪命連環Call」！狂嗆對話洩出 網怒了
外送平台近年來相當盛行，也因其合作商家多元，使不少人廣為使用；不過，昨（2）日就有一名男網友發文抱怨，表示一名女學生在下雨天叫了外送，等到不耐煩竟然「奪命連環Call」，甚至站著三七步嗆外送員「很久吶！在幹嘛啊」，讓大批網友超級傻眼。
該名男網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，表示「下雨天，互相一下不好嗎，大家都辛苦」，並轉貼一則在另一個社團《UberEats司機討論區（台中）》的貼文，只見原PO在文中寫下「遇到XX中學沒禮貌的女學生，騎車途中還一直奪命連環call」，甚至餐點送達後，還看到女學生在校們口站三七步質問一句「很久吶！在幹嘛啊」，讓他忍不住在文末放上五個翻白眼的表情符號。
而原PO也貼出與對方的對話截圖，女學生表示「你快到了嗎？我很早就訂餐了，可以拜託快一點嗎」，而原PO也回應「抱歉」，對方又說「拜託快一點，實在不行，闖個紅燈不為過吧？預計到達時間29分，你只剩4分鐘」。只見外送員沒回覆了，女學生又繼續抱怨「3分鐘、2分鐘，沒辦法送到的話，可以不要一次接那麼多單嗎？我知道你很辛苦，我也很累啊，只是想吃個飯為什麼那麼難呢」？
貼文一出，網友全傻眼，「闖個紅燈不為過？？現在教育怎麼了」、「誰家的孩子？回去教一下禮貌吧！」、「這種就是被家裡寵壞了，現在這種小孩很多」、「是在催什麼？沒教養，下雨天外送人本來就比較少了好嗎！有點腦袋行不行！要是人家闖紅燈出車禍，你要賠嗎？！」、「花錢是大爺概念？」、「這學生有什麼事阿？我每次叫外送遇到下雨都叫外送騎慢一點，安全第一」。（編輯：郭佩蓉）