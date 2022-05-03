他叫外送見「2字」嚇爛！內行人曝真相秒懂：國外才能用
近幾年外送平台盛行，消費者只要在家叫餐，就有外送員能送到府，不過就有一名網友在叫外送時，突然發現有個分類名稱很奇怪，點進去裡頭只有一間飲料店，讓他相當困惑，貼文曝光立即引起熱議，不少網友也看傻了眼。
該名網友在Dcard中發文，他表示叫外送時，原本想找雞排的分類，因為都沒看到，一路將頁面滑到最下方，突然發現裡頭有一個選項叫「大麻」，而點入分類裡頭只有一間飲料店，讓他傻眼問：「Wait a minute？我有看錯嗎，重開了這個分類還是在耶，點進去只有一家飲料店，難道茶＝大麻？」
貼文一出，網友紛紛留言，「為什麼一樣是外送你的看起來比較酷」、「可能是大間的麻古茶坊」、「原PO可以點看看嗎？想看後續，我可以出錢」、「大份麻醬麵」、「原來是外送茶啊（誤）」、「這好好笑哈哈哈哈」。
也有網友出面解釋，有可能是系統不小心顯示錯誤，「因為國外可以送」、「其他地方不知道但加州可以送」、「這個前陣子也有，可能又忘記台灣不能送了QQ」。（編輯：賴禹妡）
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