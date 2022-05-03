7-11店員結帳喊「再等5分鐘」！女一問原因賺翻：神功能
台灣便利超商密度超高，往往一條街上就有好幾間不同品牌的超商，也因為許多超商都是24小時營業的特質，成為現今民眾生活中不可或缺的店家之一。近日，就有網友分享自己去7-11買東西時，結帳時卻被店員告知「這個可以再等五分鐘再結帳」，讓女子好奇詢問原因，沒想到得知真相後讓她大讚「真是神功能欸！」貼文引發熱議。
原PO在臉書社團「7-11／全家好物共享區」貼文指出「前幾天晚上去7-11買東西的時候準備結帳，結果超商店員突然說『你要不要再等五分鐘』，想說等什麼五分鐘.....就問為什麼要等，結果店員說『因為這個商品再等五分鐘就能打8折』，當下我真的露出超驚訝的表情，所以這是什麼功能，是POS機告訴他的？也未免太先進。」
貼文一出，網友紛紛回應「沒有錯喔！每個商品都有自己的條碼，都會顯示！」、「正確無誤，之前去買有貼i珍食貼紙的東西時，也有遇過時間還沒到，店員也會提醒」、「結帳機器有設定打折的時間點，超級智慧的」、「我家這邊店員也會提醒，等五分鐘打折根本很划算XD」、「店員會提醒+1聽好幾次了XD」、「結帳機器真的一堆功能哈哈哈，那台機器真的很猛」。
事實上，過去就曾經有網友表示自己在超商買到過期的御飯糰，但爆料隨即遭到7-11店員打臉，表示「結帳機器還不只可以知道有無過期，還會設定何時打則，商品都有編碼，過期的東西完全刷不過去，根本不可能出售給客人」在當時掀起不少話題，如今店員透過結帳機器得知打折期限即將到來而提醒客人，無疑對顧客來說是一個貼心的服務。（編輯：張嘉哲）