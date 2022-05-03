獨／大學界省錢王！曾改名鮭魚吃爆壽司郎 2天猛賺11萬
省錢可以說是一門學問，如果省又能讓生活不至於過得非常困苦，是現代許多小資族一直的目標。而近日，一名新興大學生YouTuber「Dinner Lin」就經常在自己頻道介紹一些省錢的招數，像是麥當勞隱藏省錢點法，或者介紹許多中部在地的銅板美食，便宜能吃粗飽的生活策略，引起網友關注。而《NOWnews》循線找到本尊，卻意外發現這位「Dinner Lin」竟然曾經在去年時，改名為「林高價鮭魚」吃爆壽司郎，短短兩天就賺到11萬元，也獨家訪問他自己的生活理念。
目前21歲就讀中興大學三年級的「Dinner Lin」，個性開朗活潑，透露自己因為8個月前開始學習剪輯，因此燃起拍片成為YouTuber的夢想，隨著近幾個月剪輯技巧越來越加熟練，開始頻繁的更新自己的頻道，主要是以「學生銅板美食推薦」以及「日常省錢招數」的題目作為影片的主軸，他苦笑稱「剛起步真的非常困難，雖然現在頻道只有3000多人訂閱，但相信日後會越來越好！」
談及自己日常生活如何省錢，Dinner Lin表示，自己去年在迴轉壽司名店「壽司郎」推出同名「鮭魚」免費吃的時候，就動腦筋想起可以利用此賺錢，先將自己改名「林高價鮭魚」，接著在學校社團發文揪人一起去吃，每個人收費大約300~350元不等，當時候預約整個大爆滿，兩天就吃了14次左右的壽司郎，加上免費帶同學去吃，吃下總金額9萬多的迴轉壽司，以及不熟識同學收費淨額1萬2千6百元，兩天就靠商家活動賺了11萬元。
另外，Dinner Lin也表示，出門的時候基本上都是使用刷卡、行動支付，因為無形之中的回饋累積起來非常驚人，像自己使用的卡片，一開始辦的時候回饋就是3.5%，雖然現在剩下2%，但依舊是比現金支付還要來得划算，詢問過周遭的同學，有使用行動支付習慣的同學，大概20人之中僅有1人，是不少人想省錢卻錯過的支付方式。
至於對於目前生活狀況，Dinner Lin則說「現在已經不流行省吃儉用到影響生活狀況，主要是要如何省錢又能讓自己的生活品質提高，像是很多大學生都會為了搭客運省錢，但殊不知高鐵最早或者最晚的班次偶爾會有五折的高鐵可以搭，換算下來價錢分明是差不多，又非常省時間」。
Dinnre Lin強調「除了在省錢方面以外，開源也非常重要，自己就有能力剛好可以兼職家教，一次兩小時，時薪五六百元，每個月這樣累積下來也是不無小補，在兼顧生活品質的狀況，無形之中省下的錢也都能存下來不會流失！」對於自己的YouTube頻道，他也表示「會持續推廣許多在地銅板美食給大家！也會朝更多大學生多元題材出發，希望大家能多多給他鼓勵以及意見」。