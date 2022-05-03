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聯考數學有多難？過來人揭「2魔王關卡」：30分上國立醫

▲網友好奇發問，當年聯考數學有多難？（示意圖／取自unsplash）
▲網友好奇發問，當年聯考數學有多難？（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-05-03 10:51:58

教育不斷進行改革，過去「一試定生死」的聯考制度，已經遭到廢除，但不少民眾都曾聽過，以前的大學錄取率極低，就算拼命讀書，也不見得能夠考上。近日有網友則發現，聯考數學榜單的成績，比起指考相對低了相當多，讓他好奇發問「以前聯考數學到底多難」。

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▲網友發現，聯考數學的得分率，比起指考低上許多。（示意圖／取自unsplash）
▲網友發現，聯考數學的得分率，比起指考低上許多。（示意圖／取自unsplash）
根據網友於《PTT》以「以前聯考數學到底多難」為題發問，他表示曾聽朋友說過，在當年考上陽明醫學系時，滿分100的數學中僅拿到30分，另一個聯考的朋友，即便目前是相當有成就的學者，在當年聯考的數學科中竟也只拿到10分，讓他好奇到底難度有多高？

對此，不少網友則指出，真正的魔王是倒扣以及計算題，「計算題佔比高，亂寫0分，選擇題倒扣，想要瞎猜到有分數除非超強運」、「是啊，我那幾屆就是倒扣複選那種」、「聯考選擇題有倒扣」、「以前聯考每年都會出現考古題沒有的東西，只能當場靠自己的實力去解題」。

實際上查詢89年聯招錄取成績，陽明大學醫學系最低錄取成績總分為507.84，第三類組考國文、英文、三民主義、數學甲、物理、化學、生物，三民主義原為100分，後改為滿分50分，聯考數學30分上醫科並非不可能，但其他科目確實也要拿到近乎滿分，才有機會錄取。（編輯：鍾怡婷）

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