夾娃娃機店怎獲利？他疑「常常沒客人」 內行精算：賺翻
夾娃娃機店盛行數年，無論是在夜市、商圈、百貨都能看到不少機台，但有網友好奇發出提問，專設夾娃娃機的店面有相當多，但常見到客人寥寥無幾，為何這類店面卻能越開越多？內行則精算出收入，直言「根本超賺」。
根據網友於《台灣街頭攝影 - Street Photography》社團，貼出夾娃娃機店面的照片，並且好奇發問，「這類店面相當多，卻也常沒看到什麼客人在消費，他們是如何能夠經營下去？」
內行網友則分析，「場主租房租1個月2萬，可以放10台，1台1個月租人5千，10台1個月收5萬，我租你一台一次收半年租金就是3萬，10台就是30萬」、「虧錢的是台主，房東只是賺多賺少的差別而已」、「場主當二房東再把機台租給檯主，職業檯主通常會在很多場都租機檯，一檯只要每月平均淨賺個3000（一天淨賺個100至200），對職業檯主來說，十個機檯就是一門月收3萬的生意了」。
但也有網友認為，「應該撐不久，見好幾家已收」、「一年多前台主租金5000，現在崑山大學旁邊台主只要2000。你問怎麼賺？事實上就是沒賺」、「熱潮過了之後，有些甚至場主就改街機了」。（編輯：鍾怡婷）