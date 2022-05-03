買房沒附車位先Pass？行家點破「1關鍵」曝解法：快下手
買房時不只要考量環境、生活機能等條件，是否包含車位也是相當重要的因素，就有網友表示，他在看房時遇到一間各方面都不錯的物件，唯一的缺點就是沒有包含車位，因此相當猶豫，貼文曝光後立即引起熱議，不少內行網友點出關鍵：「車位可之後買，我就等了一年買到同社區車位，好險沒因此錯過這間沒車位的三房！」
該名網友昨（2）日在PTT貼文，他以「買房是不是沒車位先不用考慮了？」為題，表示近期在看房，不過預算有限無法挑到太好的物件，而就在剛剛看到了一間屋齡可接受、裝潢不錯，公設及管委會也可以的房子，唯一的缺點就是沒有車位，雖然經過計算得知買車位的價差可以租車位20年，不過還是看到很多人說車位錢不能省，因此求助大家：「買房沒車位真的不用考慮了嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「沒車位之後要賣房可能也不好賣」、「除非你買了之後當地萬年不發展，只要人口會集中，車位早晚會不夠，沒車位要用租的就是麻煩」、「有車位可以讓你的車減少風吹雨淋的問題，老化比較慢而且採買方便，更不用說車位是資產，沒利用到還可租人」、「沒車位超級麻煩，你能夠確保未來一輩子不開車嗎」、「雙北捷運站附近不用買，其他一律要買」、「只有北市捷運線沿線沒車位無妨，有車位就是比較好賣」。
不過，不少網友點出關鍵，「如果你未來的潛在客群不會包括家庭需求，那車位不重要」、「你的地點好租或者違停根本沒人抓的就比較還好」、「小坪數捷運宅幹嘛配車位」、「如果沒有要賣，沒車位就沒差，自己考量」、「車位可之後買，我就等了一年買到同社區車位，好險沒因此錯過這間沒車位的三房」、「小坪數沒車位可壓低總價，也還是有他的市場在」、「小坪數沒車位要出租的話是沒啥差，4房比較有差」、「沒車位是缺點，但價錢有反應的話，沒需要還是可以買」、「也可以一邊租，然後進去後打聽其他屋主有沒有考慮賣車位」。（編輯：賴禹妡）