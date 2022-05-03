好市多帳單「暗藏冤枉錢」吃虧了！會員抱頭哭：後果嚴重
知名連鎖美式賣場「好市多」近年來話題不斷，因其商品CP值極高，儘管主打消費會員制度，仍然廣受台灣人喜愛。不過，就有一名會員表示，近日收到好市多信用卡的消費帳單，但仔細一瞧卻被多收300元，真相曝光後，也引來過來人感嘆「別花冤枉錢了！」
有網友於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，指出還沒升級好市多黑卡會員前，都是使用現金支付結帳，且自身也不太喜歡刷卡的付款方式。但他坦言，「自從升級黑卡辦理信用卡後，老是會忘記存錢到裡面而被扣違約金，即使延遲二天還是一樣被扣300違約金」，讓他無奈痛哭「感覺福利金都不夠我賠違約金的！」
經歷一曝光，隨即引來會員們們傻眼留言，「信用是個好東西，沒信用之後你就知道了」、「那就準時繳」、「這完全……是自己的問題不是嗎」、「違約金很虧之外，也影響信用啊，不太划算」、「這你只能…怪自己」、「這是個人問題吧！我很多張不同銀行的信用卡，也沒有每張卡都有開戶，從來沒有因遲繳付過違約金。而且違約金事小，影響信用問題才嚴重。」
甚至還有人提出建議，「可以辦自動扣款欸 ⋯ 帳單超商繳錢也是很簡單」、「不會辦帳戶扣款比較不會忘」、「辦自動扣繳吧，別花冤枉錢了」、「手機日曆可以設定繳費日期提醒」、「建議手機設個通知，或是約定帳戶扣繳，減少自己麻煩」。
甚至有過來人分享，「知道遲繳時趕快打電話給客服，說這次忘了繳，剛剛已經補齊了，通常都會取消違約金」、「打電話給信用卡的客服，說忙到忘記繳了請她把違約金刪掉，正常下客服都會幫忙處理，會在下一期帳單扣回來」、「晚繳就主動打個電話給客服解釋就好，別太離譜通常就會取消掉」。（編輯：陳雅雲）