日售「魔法種子」改變味覺！吃檸檬也變甜 網：台灣紅過
粉絲專頁《日本省錢小站》，分享了日本超市飯售的神奇小物，只要在舌頭上滾一滾，就能讓味覺上呈現酸性的食物，吃下時的感受變成甜味，因此將該產品稱為「魔法果實」，台網友細看後發現相當眼熟，直呼「台灣以前有一陣子超流行」。
《日本省錢小站》PO文分享，日本超市販售的「魔法果實」，號稱只要將果實在舌頭滾一滾後吃下，就能夠在一個小時內，吃任何酸的東西時，改變味覺變成甜味，相當符合魔法果實的名稱。
不過台灣網友細看後發現，日本的魔法果實就是台灣神秘果，「神秘果，我媽就自己種了一棵在家門口的盆栽，這個台灣從十幾年前就有了」、「神秘果，台灣大概十五至二十年前就有了」、「神秘果，當初台灣一株喊到幾萬，現在沒人要」、「神秘果以前我們鄉下有種喔！吃了確實吃檸檬變甜」、「神秘果，吃完可以直接吃檸檬喔！很酷」。
實際查詢行政院農委會的《農業知識家》，神秘果中含天然元素（Miraclin），是一種「醣蛋白」，對人體味覺可以產生微妙變化，食用神秘果後，再吃檸檬、葡萄柚等，原有的酸味會轉而變成甘甜的美味，維持時間視個人體質而有差異，通常約為30分鐘至2小時。（編輯：鍾怡婷）