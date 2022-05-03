永慶房屋廣告看板8字影射同業「黑心」　遭法院判決下架

信義房屋表示，永慶房屋遭控長期有系統抹黑同業，破壞產業公平競爭秩序，除經營媒體攻擊同業，甚至直接在店面附近懸掛傷害同業形象之帆布廣告，這類的廣告都巧妙以澄清型式呈現，看板上寫著「黑心信義 還我錢來」，雖印有強調個別「粉絲團與本集團無關」字樣。卻刻意於排版方式、字體大小及色彩，不斷以「黑心」二字冠在競爭同業的商標上。
信義房屋指出，身為受害者，信義房屋今年3月向台北地方法院聲請假處分，以侵害商業信譽為由要求撤下看板，台北地院調查後認定，這樣的行為確實已經對信義房屋商譽造成嚴重損害，台北地院於3月18日作出定暫時狀態處分裁定，永慶房屋必須將其中40面廣告看板中的「黑心信義還我錢來」之字樣移除，且不得再以任何方式重新懸掛。
律師施宇宸分析，這個案件中，法院認為「黑心」字樣加粗，會讓人認為這才是永慶房屋張貼廣告強調的重點，進而造成信義房屋商譽的重大損害。他個人也認為，現代人看文章或廣告，往往只花幾秒鐘，觀看的重點自然會著重在標題的第一印象，依照個案中永慶張貼的廣告文字呈現方式，確實有加深一般人對於同業的負面印象的疑慮。
像這樣惡意攻擊同業行為，已讓房仲業人人自危，擔心賠上整體產業的形象。住商不動產企研室經理徐佳馨也認為，帶有負面字眼的招牌，會讓社會大眾對於整體房仲印象減分，觀感就像房仲業烏煙瘴氣，同業都在互相攻擊。
針對不動產經紀業亂象，不動產仲介經紀商業同業公會全聯會於去年11月25日召開會員大會時，特別針對《不動產仲介經紀業倫理規範》，新增多款禁止事項，包括「以毀損他人名譽或信用為目的，散布其他經紀業所涉爭議事件，包含利用第三人為之」等條文，目的就是希望藉此要求同業自律，共同維護產業形象。
不過，該項提案竟遭到永慶房屋反對，甚至在會員代表大會開始前，向台北地院聲請假處分，企圖凍結會員代表大會審議此案，最終會員代表大會上，新增條文獲逾8成會員支持而通過。顯見，絕大多數的房仲成員不樂見這類惡意攻擊的文化持續下去。
按例全聯會在會員代表大會召開並通過規範相關條文修正後，送主管機關內政部備查，過程中卻因有人不斷申訴，企圖運作相關程序卡關，迄今已逾半年備查程序仍無下文。
眾多房仲業者呼籲，正派業者及從業人員不需依靠不實宣傳、誇張廣告、詆毀同業等惡性競爭來爭取客戶，房仲業者的自律規範刻不容緩，相關機關應該盡快備查修正後的倫理規範，以確保房仲業眾多從業人員和消費者的權益。
針對這項判決，《NOWnews今日新聞》今天下午詢問永慶房屋，至發稿前尚未取得官方回應。
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