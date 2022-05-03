立夏4禁忌、習俗曝！「這動作」惹怒門神　前途恐變暗黑

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1.吃立夏蛋
俗話說：「立夏吃了蛋，熱天不疰夏。」立夏這天起天氣漸漸炎熱，小孩的食慾容易減退，後被稱之為「疰夏」，後來女媧娘娘指點百姓，可以吃煮熟的雞鴨鵝蛋，可以解「疰夏」，因此後來的人才會在立夏吃蛋。
2.立夏要吃一些涼性與溫性水果為佳，如蘋果、檸檬、櫻桃、葡萄。
立夏不宜吃過飽，要給胃多留下一些空間，蔬菜可以吃苦瓜、小黃瓜，也可以多喝綠豆湯、清草茶。
立夏禁忌
1.不可以坐門檻：
民間相傳立夏是門神的生日，因此不要坐在門檻上，以免擋住門神出入，據說擋住門神前途容易暗黑。
2.不要在正門口穿鞋：
立夏門神生，在正門口穿鞋容易惹怒門神，因此建議在門口旁穿鞋避開門神比較好。
3.忌吃過補氣食材：
立夏不宜吃太補，若吃太補氣容易導致上火，喉嚨乾癢、胸悶、氣血循環變差，因此立夏要多吃退火食材。
4.忌躁動與衝動：
立夏不可以躁動，因為夏天炎熱容易與人有所結怨，因此不宜講話太直，也不可以衝動投資以免投資失利。（編輯：賴禹妡）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。