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立夏4禁忌、習俗曝！「這動作」惹怒門神　前途恐變暗黑

▲5月5日立夏象徵春季已經過去，即將要迎接炎熱的夏天。（示意圖／NOWnews資料照）
▲5月5日立夏象徵春季已經過去，即將要迎接炎熱的夏天。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-05-03 16:45:38

5月5日立夏象徵春季已經過去，即將要迎接炎熱的夏天，而古人也通常喜歡當作雷雨增多、梅雨季準備開始，農作物將進入繁衍、旺盛生長的重要節氣，對此命理專家小孟老師也透露立夏要注意的4個禁忌以及4個習俗，小心無意之中惹到門神。 

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▲網友在自家車庫，找到新鮮雞蛋。（示意圖／取自unsplash）
▲立夏第一個習俗就是吃蛋。（示意圖／取自unsplash）
立夏習俗 

1.吃立夏蛋 

俗話說：「立夏吃了蛋，熱天不疰夏。」立夏這天起天氣漸漸炎熱，小孩的食慾容易減退，後被稱之為「疰夏」，後來女媧娘娘指點百姓，可以吃煮熟的雞鴨鵝蛋，可以解「疰夏」，因此後來的人才會在立夏吃蛋。 

2.立夏要吃一些涼性與溫性水果為佳，如蘋果、檸檬、櫻桃、葡萄。 

立夏不宜吃過飽，要給胃多留下一些空間，蔬菜可以吃苦瓜、小黃瓜，也可以多喝綠豆湯、清草茶。 

立夏禁忌

1.不可以坐門檻： 

民間相傳立夏是門神的生日，因此不要坐在門檻上，以免擋住門神出入，據說擋住門神前途容易暗黑。 

2.不要在正門口穿鞋： 

立夏門神生，在正門口穿鞋容易惹怒門神，因此建議在門口旁穿鞋避開門神比較好。 

3.忌吃過補氣食材： 

立夏不宜吃太補，若吃太補氣容易導致上火，喉嚨乾癢、胸悶、氣血循環變差，因此立夏要多吃退火食材。 

4.忌躁動與衝動： 

立夏不可以躁動，因為夏天炎熱容易與人有所結怨，因此不宜講話太直，也不可以衝動投資以免投資失利。（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】 

※【NOWnews 今日新聞】提醒民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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