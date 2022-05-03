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女童頂30度高溫「狂做開合跳」！補習班竟回：父母要求的

▲有民眾路過補習班發現，門外有女童頂著30度高溫罰站，後來又狂做開合跳，詢問業者後氣炸。（示意圖／Pixabay）
▲有民眾路過補習班發現，門外有女童頂著30度高溫罰站，後來又狂做開合跳，詢問業者後氣炸。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-05-03 17:37:42

大多父母都希望孩子們長高，才有競爭力。不過，日前就有網友發現某間補習班外頭，出現一名女童頂著高溫，獨自在馬路上開合跳長達半小時，詢問補習班後竟回應「父母希望小孩長高一點」，不僅讓他氣到不行，貼文更讓網友感到傻眼。

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據悉，高雄一位民眾29日在臉書社團「爆怨公社」發文指出，他在當地某一間補習班門口發現有位小朋友罰站至少10分鐘左右，只見小朋友邊站邊擦臉，不知道是擦汗還是擦眼淚，怎料，過了一會兒又變成開合跳，就在馬路邊跳了快半小時。

原PO敘述，當時外面30幾度，就連大人都沒辦法這樣操，眼看小朋友快昏倒，才忍不住打電話詢問，結果竟得到補習班業者這樣的回應，「因為小朋友的父母希望小朋友長高一點，所以要讓他們跳跳繩可以長高，這位小朋友剛剛沒跳到跳繩，所以在補跳」。

▲補習班門外出現女童，頂著30度高溫跳開合跳，理由讓全場氣炸。（示意圖／Pixabay）
▲補習班業者則回應，是女童的父母親要求補跳跳繩，希望能長高一點。（示意圖／Pixabay）
這讓他痛批，「我是不知道你們說真的還假的，但是要跳可以在門口跳就好了吧…在馬路邊跳出事了你們要拿什麼賠人家？裡面的人沒有危機意識嗎？」。

貼文曝光後，大家也都看不下去，「跳半個小時？這樣會長高？不是家長有問題就是安親班有問題！」「什麼時候補習班還有在幫學生長高」、「要用運動來長高也適可而止」、「戴口罩做開合跳是要讓他缺氧窒息嗎？」。

但也有人回應，「我們安親班也會哦~下課後要跳繩200下才能回家，老師有跟家長先告知所以我們是可以接受的…下課時會有好幾個老師在門口跟小朋友一起玩,因為上課已經坐整天了，老師會希望她們動一動」。至於詳細情況，截稿前仍無法得知。（編輯：詹鎰睿）

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