女童頂30度高溫「狂做開合跳」！補習班竟回：父母要求的

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原PO敘述，當時外面30幾度，就連大人都沒辦法這樣操，眼看小朋友快昏倒，才忍不住打電話詢問，結果竟得到補習班業者這樣的回應，「因為小朋友的父母希望小朋友長高一點，所以要讓他們跳跳繩可以長高，這位小朋友剛剛沒跳到跳繩，所以在補跳」。
這讓他痛批，「我是不知道你們說真的還假的，但是要跳可以在門口跳就好了吧…在馬路邊跳出事了你們要拿什麼賠人家？裡面的人沒有危機意識嗎？」。
貼文曝光後，大家也都看不下去，「跳半個小時？這樣會長高？不是家長有問題就是安親班有問題！」「什麼時候補習班還有在幫學生長高」、「要用運動來長高也適可而止」、「戴口罩做開合跳是要讓他缺氧窒息嗎？」。
但也有人回應，「我們安親班也會哦~下課後要跳繩200下才能回家，老師有跟家長先告知所以我們是可以接受的…下課時會有好幾個老師在門口跟小朋友一起玩,因為上課已經坐整天了，老師會希望她們動一動」。至於詳細情況，截稿前仍無法得知。（編輯：詹鎰睿）
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