早餐點「燙死人」飲料？她怒：每次都溫的 店員淚曝原因
台灣美食文化多元，除了晚上的夜市之外，早上的早餐店選擇也非常多變，不僅有中式、西式等類別，各店家為滿足客人的需求，也常提供客製化的服務，不過近日又民眾卻抱怨，自己外帶訂單特別備註要「燙死人」的飲料，結果拿到手卻是溫的，貼文引發網友熱議。
原PO在臉書社團「爆怨公社」發文提到，最近透過網路訂購早餐，而在飲料的溫度選擇上，店家有冰、溫、熱、加冰塊4種選項，並表示過去曾選購熱的飲料，卻拿到溫的經驗，因此這次就特別註明要「燙死人」的，怎料自取回家後，飲料仍是溫的，氣的直言「回家還要自己加熱，到底給我選項幹嘛用的」。
貼文曝光後引發熱議，不過許多網友並不同情原PO，紛紛留言「做過早餐店員工，紙杯紙碗都會很容易破，還有塑化劑、封膜的問題，不能這樣過度要求啦」、「太熱杯子會軟掉，如果自取客人自己被燙到他們也有事」、「餐飲業路過…其實這種要求很難做到，因為超過一定溫度，杯子的封膜根本沒辦法封住會一直爆開」、「不可能到很燙，杯子會軟掉」。
此外，也有網友認為，「真的要全熱，又是自取，應該備註自帶保溫杯裝飲料」、「顧客如果自己帶保溫杯，那給百分之一百的全熱是OK的」、「店家有店家的標準，也不太因為一杯燙死人的紅茶而又多花時間去加熱，這間達不到妳的要求就換間」、「店內的飲料通常是做好一大桶，不可能為一杯特別處理」。（編輯：張志浩）