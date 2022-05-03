買7-11「打折即期品」怕被笑？眾反讚神級優點：值得尊敬
台灣超商林立，包括7-11、全家、萊爾富和OK等，除了都提供各式生活服務外，店內販售的食品和飲品更是現代人三餐、點心的重要選擇，而近日有網友也提到，自從買了一次7-11打折的「即期品」後，就此愛上這項服務，不過他也憂心，一直買快過期的食物吃，怕會被當成怪人，貼文掀起熱議。
原PO在PTT發文指出，「幾天前半夜去7-11，隨手買了一個79元的肉醬義大利麵，結果店員竟然說50元，我還嚇了一跳，原來是即期品有65折」，有了這次經驗後，原PO表示，自己後來就愛上即期品，強調「能用50元買到的東西，不用花80元去買」，並認為「微波食品就差不多那樣，只是會怕被當成怪人，只會挑快過期的東西吃，買即期品會被笑嗎？」
貼文一出就引發熱議，網友們紛紛留言「不會，你不買也是會被報廢丟掉，你買了表示有一份食物沒有被浪費」、「避免食物被銷毀浪費，給尊敬」、「不浪費食物是美德」、「怎麼會被笑？省下的錢是自己的」、「羨慕你能買到啊，我去看都嘛沒有了」、「當天吃的話買又沒差，少浪費一份資源是好的」、「你是怎麼一直買到的？很強耶」。
據了解，7-11和全家皆有即期品優惠活動，7-Eleven推出「i珍食」福利，優惠時段為每天早上10點至下午5點，及晚上8點至清晨3點；全家便利商店則推出「友善時光」機制，每日下午5點至深夜12點，凡有貼有「友善食光」貼紙的商品享7折優惠。（編輯：張志浩）