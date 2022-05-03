丹尼婊姐要回台灣了！親曝「美國疫情現況」：我頭皮發麻

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由於丹尼婊姐先前因機票的問題，她這次回台前，必須先搭美國的國內線一趟，沒想到預計一個半小時的飛行時間，機長竟然只花了45分鐘就抵達目的，讓她感到有些害怕，「他根本空中玩命關頭，生平第一次坐到飆機」。
最後，丹尼婊姐也分享當地的疫情狀況，她透露，現在美國連機場都已經不用戴口罩，所以大部分的美國人都沒在戴，但對她來說，「口罩帶到差不多眼罩高度的我，實在頭皮發麻」，卻也忍不住坦白「老實說，也是滿羨慕他們已經完全正常生活～」。
據悉，丹妮婊姐曾在今年3月底要飛往美國和男友見面，卻在出發當天才收到航空公司的通知「回程芝加哥飛台灣的班機取消了」，並建議補差價6,750元來換成紐約直飛台灣的班機，這讓丹尼婊姐所有行程被打亂，包括防疫旅館日期等等，甚至國內機票也有可能賠錢，讓她相當氣憤，痛批航空業者「我剛好職業是網紅，你這樣欺負消費者，我全平台絕對Ｘ爆你們！」
結果事發兩天後，丹妮婊姐才發文致歉，表示自己站在消費者的立場，加上回台灣仍需要10+7天隔離與自主健康管理無法更改機票，對於製造航空公司恐慌深感歉意，也希望未來販售與取消機票都能用正常管道處理。（編輯：詹鎰睿）
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