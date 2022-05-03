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丹尼婊姐要回台灣了！親曝「美國疫情現況」：我頭皮發麻

▲丹尼婊姐要回台灣了，同時也曝光美國疫情的狀況，讓他頭皮發麻。（圖／翻攝丹尼婊姐臉書）
▲丹尼婊姐要回台灣了，同時也曝光美國疫情的狀況，讓他頭皮發麻。（圖／翻攝丹尼婊姐臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-05-03 23:38:48

台灣網紅「丹尼婊姐」因大方直率的個性和風格，迅速在網路上爆紅，而在今年3月，她更提著兩大箱的行李，獨自飛往美國找男友，這段期間也時常分享在美國的生活，掀起粉絲關注。今（3）日丹尼表姐就透露，終於要飛回台灣了，除了不捨和男友的離別以外，她更羨慕國外疫情的狀況。

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丹尼婊姐在臉書發文表示，「準備萬里長征飛回台灣，移動要整整24小時，然後隔離10天。」但漫長的移動和隔離，對她來說都不是難題，難的是與男友的離別，「擁抱完原本都要入關了，回頭走去再抱一次，自以為跟演電影一樣哈哈哈」。

▲丹尼婊姐要回台灣了，同時也曝光美國疫情的狀況，讓他頭皮發麻。（圖／翻攝丹尼婊姐臉書）
▲丹尼婊姐曾因飛往美國的航班被臨時取消，數度槓上航空業者，引發社會關注。（圖／翻攝丹尼婊姐臉書）
由於丹尼婊姐先前因機票的問題，她這次回台前，必須先搭美國的國內線一趟，沒想到預計一個半小時的飛行時間，機長竟然只花了45分鐘就抵達目的，讓她感到有些害怕，「他根本空中玩命關頭，生平第一次坐到飆機」。

最後，丹尼婊姐也分享當地的疫情狀況，她透露，現在美國連機場都已經不用戴口罩，所以大部分的美國人都沒在戴，但對她來說，「口罩帶到差不多眼罩高度的我，實在頭皮發麻」，卻也忍不住坦白「老實說，也是滿羨慕他們已經完全正常生活～」。

據悉，丹妮婊姐曾在今年3月底要飛往美國和男友見面，卻在出發當天才收到航空公司的通知「回程芝加哥飛台灣的班機取消了」，並建議補差價6,750元來換成紐約直飛台灣的班機，這讓丹尼婊姐所有行程被打亂，包括防疫旅館日期等等，甚至國內機票也有可能賠錢，讓她相當氣憤，痛批航空業者「我剛好職業是網紅，你這樣欺負消費者，我全平台絕對Ｘ爆你們！」

結果事發兩天後，丹妮婊姐才發文致歉，表示自己站在消費者的立場，加上回台灣仍需要10+7天隔離與自主健康管理無法更改機票，對於製造航空公司恐慌深感歉意，也希望未來販售與取消機票都能用正常管道處理。（編輯：詹鎰睿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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