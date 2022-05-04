COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

必勝客「低調1神品」躲店內！老饕一吃超驚艷：完全給過

▲連鎖披薩店必勝客近幾年不斷研發新口味，多次引起網路熱議。（圖／翻攝自Google地圖PIZZA HUT必勝客-士林承德店）
▲連鎖披薩店必勝客近幾年不斷研發新口味，多次引起網路熱議。（圖／翻攝自Google地圖PIZZA HUT必勝客-士林承德店）

編輯中心/綜合報導

2022-05-04 07:11:30

連鎖披薩店必勝客近幾年不斷研發新口味，多次引起網路熱議，而近日就有網友分享，他在必勝客拿外帶披薩時，發現店內竟有推出巴斯克熔岩起司蛋糕，買來一試立刻對味道超驚豔，忍不住發文狂讚，貼文曝光後，不少吃過的網友也直呼：「茶味超濃超好吃，根本吃的伯爵茶。」 

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友昨（3）日在Dcard中貼文，他以「發現被Pizza耽誤的巴斯克蛋糕店」為題，表示到必勝客拿外帶披薩時，意外發現必勝客有推出巴斯克熔岩起司蛋糕，立刻買了伯爵茶口味的來試吃，回家打開立刻聞到很濃的伯爵茶香味，且整體還是熱的，「切開之後，蛋糕體很綿密細緻，比一般的巴斯克蛋糕多了茶香，吃起來比較不會膩」，讓他忍不住大讚：「身為甜點控的我，必勝客這款伯爵茶口味巴斯克蛋糕，我給過！」 

▲（圖／翻攝自必勝客粉專）
▲有網友分享，他在必勝客拿外帶披薩時，發現店內竟有推出巴斯克熔岩起司蛋糕，買來一試立刻對味道超驚豔。（圖／翻攝自必勝客粉專）
貼文一出，不少網友也留言大讚，「上禮拜才吃，超驚！！爆好吃」、「今天剛吃過原味的，我覺得還不錯！平時不太喜歡吃起司蛋糕，但他的口味讓我覺得味道剛剛好，而且餡真的會像熔岩一樣流出來」、「茶味好濃，推推」、「超好吃，可以冰著吃或微波加熱吃，而且超大跟家人一起吃根本吃不完，建議現在加購買比較划算」、「我吃過！！！茶味很濃我愛」、「茶味超濃超好吃，根本吃的伯爵茶」、「昨天才吃，真的大推」、「終於看到有人推，原味也超讚」。 

不過，也有網友指出，「我們只有四個人分，所以吃到後來會有點點膩」、「我覺得怕膩的人真的不要買…我買回來吃好幾天吃不完，每次都吃一小口就覺得超膩（我超愛吃巴斯克，真的只是這款太膩）」、「原味的很讚推推，但是吃多會膩」。（編輯：賴禹妡） 

他叫外送見「2字」嚇爛！內行人曝真相秒懂：國外才能用

立夏4禁忌、習俗曝！「這動作」惹怒門神　前途恐變暗黑

霜淇淋插「這根」秒升級！他曝絕頂新吃法　一咬下驚艷了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀