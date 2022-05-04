必勝客「低調1神品」躲店內！老饕一吃超驚艷：完全給過
連鎖披薩店必勝客近幾年不斷研發新口味，多次引起網路熱議，而近日就有網友分享，他在必勝客拿外帶披薩時，發現店內竟有推出巴斯克熔岩起司蛋糕，買來一試立刻對味道超驚豔，忍不住發文狂讚，貼文曝光後，不少吃過的網友也直呼：「茶味超濃超好吃，根本吃的伯爵茶。」
該名網友昨（3）日在Dcard中貼文，他以「發現被Pizza耽誤的巴斯克蛋糕店」為題，表示到必勝客拿外帶披薩時，意外發現必勝客有推出巴斯克熔岩起司蛋糕，立刻買了伯爵茶口味的來試吃，回家打開立刻聞到很濃的伯爵茶香味，且整體還是熱的，「切開之後，蛋糕體很綿密細緻，比一般的巴斯克蛋糕多了茶香，吃起來比較不會膩」，讓他忍不住大讚：「身為甜點控的我，必勝客這款伯爵茶口味巴斯克蛋糕，我給過！」
貼文一出，不少網友也留言大讚，「上禮拜才吃，超驚！！爆好吃」、「今天剛吃過原味的，我覺得還不錯！平時不太喜歡吃起司蛋糕，但他的口味讓我覺得味道剛剛好，而且餡真的會像熔岩一樣流出來」、「茶味好濃，推推」、「超好吃，可以冰著吃或微波加熱吃，而且超大跟家人一起吃根本吃不完，建議現在加購買比較划算」、「我吃過！！！茶味很濃我愛」、「茶味超濃超好吃，根本吃的伯爵茶」、「昨天才吃，真的大推」、「終於看到有人推，原味也超讚」。
不過，也有網友指出，「我們只有四個人分，所以吃到後來會有點點膩」、「我覺得怕膩的人真的不要買…我買回來吃好幾天吃不完，每次都吃一小口就覺得超膩（我超愛吃巴斯克，真的只是這款太膩）」、「原味的很讚推推，但是吃多會膩」。（編輯：賴禹妡）