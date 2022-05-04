新郎見「神級丈母娘」超震驚！跪拜忍不住笑意 全場羨炸
早期社會多數人普遍都較早步入婚姻，不過隨著時代變遷，「晚婚」早已是現代社會的普遍現象；不過，中國最近就有一名新郎在下跪敬酒女方家長時，被丈母娘的「年輕美貌」嚇到，也忍不住笑了出來，影片曝光後，「最美丈母娘」也掀起熱議，網友紛紛留言「新郎人生贏家」、「真羨慕」。
根據陸媒《網易新聞》報導，中國山東一個村子裡，一對情侶只讀了高中，不過因為成績太差，高中畢業就被家裡催婚，年紀輕輕十幾歲就決定共度一生，而小情侶也在雙方家庭主持下順利訂婚。
當婚禮進行到跪拜雙方父母及敬茶儀式時，新郎看見新娘母親竟然被她的美貌嚇到，原來是因為丈母娘才32歲，這才讓新郎在跪下去的瞬間，止不住笑意，不小心笑出聲來，也讓在旁邊的新娘及賓客們全笑翻。
影片曝光後，也在網路上掀起熱議，不少網友紛紛讚歎這位年輕貌美的丈母娘，而一旁的丈人年紀看起來也不大，目測大約40多歲；原來，這位丈母娘因為家境較困苦，為了讓弟弟們完成學業，她只讀完國中便出嫁了，因此早婚的她也在年輕時就生了孩子。
網友紛紛留言，「小伙子人生赢家」、「這樣跟丈母娘相處才融洽」、「一样的年纪，我這準備要孩子，人家孩子都结婚了，差距啊差距」、「丈母娘年輕才好，沒有教育上的時代隔閡」；不過也有人質疑「這個是不是女孩後媽」、「後母吧？」、「後媽18歲當丈母娘都可以」。（編輯：郭佩蓉）