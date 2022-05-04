騙子？「印度神童」遭起底驚人背景！爆工程師爸砸錢造神
「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）因2020年預言新冠肺炎疫情而爆紅，現今仍在預言各地會發生的狀況，引來全球關注，不過近日他卻被外媒起底身家背景，質疑阿南德的名氣背後，是家人重金砸出來的假象。
根據外媒《BLITZ》報導指出，2006年出生的阿南德7歲就在寺廟學習梵語，8歲時因能背誦《薄伽梵歌》的300條詩句而登上《印度時報》，更於10歲開始學習印度吠陀占星術，13歲拍攝影片上傳YouTube，2020年預言新冠肺炎疫情而爆紅，還於同年拿到了GCPA神童獎。
而阿南德的父親為一名IT工程師，全家因父親工作關係曾到德國、澳洲、加拿大等國家生活過，阿南德的語言能力也因此相當優良，不過GCPA神童獎卻被爆料是沒有公信力的獎項，而是普通的民間組織所頒發，讓人質疑該獎的公信力。
且阿南德的父母還被指控砸重金幫兒子買廣告，只為了替他打響知名度，報導更指出，阿南德背後的指使者靠著杜撰這個孩子的故事販賣，已經賺入數百萬美元，強調阿南德根本就是被騙子們利用的16歲孩子。（編輯：賴禹妡）
※【NOWnews 今日新聞
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