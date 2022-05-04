南投人爆排隊！這款「少見零食」趁熱吃超香：回憶的味道
台灣潛藏著許多道地小吃，等著大家挖掘品嘗。有位民眾便分享在南投發現的「排隊零食」，七早八早就排出長長人龍，大家不畏豔陽，就是為吃到熱騰騰、口味甜香的紅薯餅，貼文一出引發眾多老饕注意，同為紅薯餅愛好者的網友喊到：「這個是回憶啊！！」
原PO於臉書社團《美食公社》發文，開頭便詢問眾人「大家吃過紅薯餅還有紅薯丸嗎？這玩意兒好像在我們南投比較常見」。表示自己前往草屯大觀市場的某家紅薯餅攤販，一大早便有長長人龍，大家都直接以一百、兩百的量購入，毫不手軟。
原PO也形容了紅薯餅的口感，表示自己喜歡加了桂圓的版本，店家會將餅煎到「恰恰」，吃起來微帶甜香、不死甜，而剛起鍋的紅薯丸口感也比地瓜球更軟Ｑ。
紅薯即為紫山藥，做成的紅薯餅是許多人心中一等一的美味「這個是回憶啊！！！！我記得以前小時候大觀市場不少攤有賣，而且那時候沒有放龍眼乾的」、「我沒看過加桂圓的欸！可惡，好想吃噢」、「好好吃的感覺，很少看到紅薯餅」、「喜歡吃紅薯餅～好想吃啊！但要吃到好吃的也不好找」、「以前紅薯餅曾經各大夜市都有，但慢慢吃久了，大家都知道比較新鮮的原料紅薯餅比較好吃，比較不新鮮的就比較不好吃」。
部分網友則提醒原PO，其他縣市的夜市也有販賣「很常見吧，我怎麼印像很多夜市都有賣」，若有一番好手藝，也能到烘培食品行購買生食回去自己煎「夜市有啊！好像烘培食品行也有賣生的 ，自己煎」。 （編輯：李惠婷）