外送員不忍了！怕紅茶涼掉「飆車衝6樓」 客竟提這要求
外送平台興起，除了讓民眾不需自己出門就能吃到美味餐點外，也給予了不少人一個工作和賺外快的機會，有外送員就分享，某次客人餐點有「熱紅茶」，為了不讓飲料涼掉，他盡全力用最快的速度送達，沒想到事後該名客人竟然提出「1項要求」，讓他氣的怒噴髒話。
原PO在臉書社團「爆怨公社」發文提及，某天接到早餐訂單，到店內取餐時，老闆娘向他表示「上張訂單被取消，客人表示，備註紅茶要熱的，送去是溫的，因此重下一單，希望這次能盡快送達」，拿到餐點的外送員聽完後也立刻出發。
原PO表示，出發後他整個車程不斷「鑽小路，閃掉紅綠燈的路線」，到達定點更爬樓梯衝上6樓，交貨完後身心俱疲、雙腳發軟，怎料過了一段時間，早餐店老闆娘突然打電話表示「這個客人要指定你以後幫他送飲料，他很滿意」，傻眼的原PO當下氣的怒噴髒話，更直言「叫他去甲塞好不好」！
貼文一出引發熱議，網友們紛紛留言「太奧客了吧，把外送員當作什麼啊」、「外送員不是你的保姆，還指定勒」、「辛苦了，超級敬業 」、「這個工作態度，值得尊敬啊」、「車社會就是能力越強，人家推給你的差事越多」、「辛苦了， 行車平安最重要，這種客人少接」。（編輯：張志浩）