大姊衝超商喊「大三元」！他站後方完蛋 密語內行全招了
台灣超商林立，店內除了販售五花八門的商品以外，還提供多樣服務包括取貨、繳費等，成為民眾日常生活中不可或缺的一部分。但就有網友指出，近日想至超商買咖啡時，遇到前方大姊召喚出「大三元」，讓站在後方的他相當崩潰。
有網友於PTT八卦板上抱怨，表示近日心血來潮至超商買杯咖啡，但他話鋒一轉，火大直呼「但是有個大姊似乎點了咖啡、取件、順手繳帳單，俗稱大三元」，且因不是尖峰時間，櫃台僅有一位店員幫忙結帳，讓他崩潰詢問「我大概要等多久？」
貼文一出，隨即引起網友紛紛搖頭直呼，「你完蛋了，去下家吧」、「後面看了就火大」、「不用等了，去別家吧」、「沒問優惠或活動都還好，一開口就完惹」、「沒有拿再加集點換贈品俗稱大四喜，你就要偷笑了」、「最忌這種大三元」、「三項之力，沒救了」。
甚至還有過來人分享類似經歷，「上次遇到咖啡+繳帳單二件套，等了五分鐘」、「前面遇到這種的我直接去別家還比較快」、「看帳單幾張吧！遇過那種一疊的還慢慢數現金」、「上次遇到一個不會用ibon的，等到忍不住幫忙她按」。
但也有人緩頰，認為「她這個時候去超商算很有良心的」、「算了啦，人家很有良心避開人潮了」、「任何人三樣一起來都很久吧」、「處理正常業務少唧唧歪歪」、「為什麼不行？就只有你想省時間？別人就得分三趟嗎？」（編輯：陳雅雲）