最強凍齡女神！辣媽徐若瑄練就腹肌　戒吃2食物立刻有感

雖然因為疫情，47歲的徐若瑄不得不將5月7日首次攻上台北小巨蛋的演唱會延期，但鋼鐵V的封號，她一點也沒降低成分，備戰期間除了練就腹肌、鍛鍊充沛體能外，令人驚訝的是嬌小玲瓏的身材又小了半號，令人不得不佩服萬分。結婚8年育有一子的她，不免俗也常被問到每個女明星都會被問到的問題「瘦身秘訣」。





我是廣告 請繼續往下閱讀

徐若瑄的瘦身大法，當然要仔細聆聽：「我朋友的營養師建議，如果是媽媽型的厚背困擾，可以試著戒蛋看看，我照著做一個月，真的超有感，以前背後有一塊怎麼運動都瘦不下來的區域，竟然消一大吋。」據說是因為荷爾蒙改變的關係，另外，Vivian也嘗試戒牛肉，「這對消腹部特有效，也是持續了兩個月，小腹變超平坦。」





▲為了備戰原本5月舉行的台北小巨蛋演唱會，徐若瑄卯足全力調整到最佳狀態。翻攝徐若瑄臉書

但說起來簡單，其實做起來困難，「尤其是蛋，以前都認為蛋是減重的好朋友，熱量不高又能提供蛋白質，現在不吃蛋，我就改吃豆腐，牛肉的話則改成水煮豬肉，在煮的時候記得加一些椰子油，保持油脂的攝取。」





即使婚姻美滿，但不時都會有媒體懷疑Vivian是否因為老公事業出現危機才積極復工，對此她高EQ回應：「我17歲就出道了，扣掉懷孕時必需臥床，以及生產完恢復的那些日子，我從沒一刻想過要休息、不工作，因為我覺得工作帶給女人的成就感、自信與喜悅是很獨特的，那是家庭、愛情不能給予的。」笑說腦海中已經有自己70歲仍在工作時的樣子。<鋼鐵V的正能量語錄>





1. 人生就是要向圓看齊，懂得圓融，也要懂得「原」諒別人。





2. 婚姻相處是一個巴掌拍不響的，只靠單方面拼命努力絕對不可能成功。





3. 女人顯年輕的關鍵就在「滋潤」，身體各處都滋潤了自然會顯得年輕。





4. 皺紋並不可怕，我會用笑容讓它們看起來是可愛的。





5. 事情沒有重量，只是人自己覺得沉重，就這樣而已。



